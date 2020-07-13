央视调查：上海携号转网困难重重，运营商声称技术原因无法办理

IT之家7月13日消息 央视财经报道，当前，携号转网服务已经启动 8 个多月了，但近日在上海，调查发现携号转网依然困难重重。

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6 月 26 日，央视记者来到一家上海联通营业厅办理携号转出到移动，但工作人员告知记者需要取消套餐服务后才能办理，于是记者取消了每月 99 元套餐，并收到了通知满足携转条件的短信。

第二天该记者来到移动营业厅办理携号转网，发了多条短信给联通申请授权码，但迟迟没有收到，业务无法办理。同一天同一个营业厅内，所有办理携号转网业务的机主没有一个办理成功，工作人员称是三大运营商系统同时出错。

对此，上海市消保委副秘书长唐健盛认为，消费者在业务办理过程中遇到的困难，往往是因为电信运营商出于利益考虑，而非技术上真的存在难题。

IT之家此前报道，近期工信部信息通信管理局会上通报了近期 “携号转网”服务存在的主要问题。

会议指出，当前全国 “携号转网”服务总体平稳，申请服务的用户量快速上升，已为 940 万人次提供了 “携号转网”服务。7 月 2 日，全国 “携号转网”服务监管系统已正式上线。

会议强调，现阶段 “携号转网”服务在思想认识方面、行动落实方面和能力建设方面，仍与用户预期存在一定差距。各相关单位要压实责任，全面彻查 “携号转网”服务问题。