Blackmagic Design 发布 12K 摄影机，售价 86000 元

IT之家 7 月 17 日消息 根据 BlackmagicDesign 官方的消息，Blackmagic Design 今天发布 Blackmagic URSA Mini Pro 12K 摄影机，售价 86000 元。

官方介绍，这款新型数字电影摄影机搭载先进的 12,288 x 6,480 12K Super 35 图像传感器，具有 14 挡动态范围，能以最高 60fps 的高帧率拍摄 8000 万像素每帧的 12K 影像。这款第三代型号摄影机支持全新 Blackmagic 第五代色彩科学以及更高 Blackmagic RAW 性能。

官方称，Blackmagic URSA Mini Pro 每帧 8000 万像素，支持新一代色彩科学以及灵活的 Blackmagic RAW 格式。用户可以从 12K 超采得到精细的 8K 和 4K 画面，还能以 60fps 拍摄 12K、以 110fps 拍摄 8K，或者是以高达 220fps 的帧率拍摄 4K Super 16 影像。URSA Mini Pro 12K 配备可更换的 PL 镜头卡口、内置 ND 滤镜、双 CFast 和 UHS-II SD 卡录机、SuperSpeed USB-C 扩展端口。

Blackmagic URSA Mini Pro 12K 主要特性：

• 12,288 x 6480 12K Super 35 图像传感器

• 适用于电影长片、视觉特效以及高端电视广告等

• 14 挡动态范围，800 原生 ISO

• 新 Blackmagic RAW，可进行实时 12K 剪辑

• 优化 Blackmagic RAW 适用 Metal、CUDA 及 OpenCL

• 采用新电影曲线的第五代色彩科学

• 12K 拍摄最高可达 60fps、8K 可达 110fps、4K 可达 220fps

• CFast 双卡记录，传输速度高达 900MB/s

• 标配 PL 卡口，可选配 EF 和 F 卡口

• SuperSpeed USB-C 接口，可直接外录到硬盘

• 内附 DaVinci Resolve Studio 后期制作工具

• 可搭配使用新 Blackmagic URSA Mini Recorder

IT之家了解到，Blackmagic URSA Mini Pro 12K 将于 2020 年 7 月起由 Blackmagic Design 各地经销商发售，售价 RMB 86000。