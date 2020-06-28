曝中国移动今年停止新增 2G 物联网用户，持续扩容 NB-IoT 网络

据来自 “通信人家园”的网友爆料称，为贯彻落实中央决策部署，中国移动集团公司对物联网技术、业务发展策略以及加强 NB-IoT 网络建设进行了专题调研，明确由 NB-IoT、4G Cat1/1bis 技术承接 2G 物联网业务，决定 2020 年前停止新增 2G 物联网用户。

同时，为了加快 NB-IoT 网络覆盖，加快 2G 物联网业务向 NB-IoT 网络迁移，有力推进 2G 退频退网与 900MHz 频率重耕，中国移动 2020 年将在全国范围新建 NB-IoT 基站 11.8 万个，累计达到 35 万个基站。

业内人士认为，中国移动拥有全球最大的物联网连接规模，但却是以 2G 物联网业务为主，停止新增 2G 物联网用户入网，并逐步实现存量用户迁移，对于中国移动而言是非常紧迫，也是很有挑战的举措。

同时，虽然 NB-IoT 产业链在加速成熟，迁移成本在不断下降，但依然面临新商业模式探索以及投资回报率等诸多挑战。所以，中国移动希望在打造网络优势的同时，实现网随业动，精准投入资源，确保投资收益。

在今年 5 月份，工信部办公厅发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，推动 2G/3G 物联网业务迁移转网，建立 NB-IoT、4G、5G 协同发展的移动物联网综合生态体系，以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需求，以 LTE-Cat1 满足中等速率物联需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延联网需求。

《通知》要求，到 2020 年底，NB-IoT 网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到 12 亿；推动 NB-IoT 模组价格与 2G 模组趋同，引导新增物联网终端向 NB-IoT 和 Cat1 迁移；打造一批 NB-IoT 应用标杆工程和 NB-IoT 百万级连接规模应用场景。

作为移动物联网产业生态的关键一环，《通知》要求强化移动物联网产品进网监管，引导新增物联网终端不再使用 2G/3G 网络，推动存量 2G/3G 物联网业务向 NB-IoT/4G（Cat1）/5G 网络迁移。