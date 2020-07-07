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滴滴发布桔行系统：可实时管理司机、车辆基础信息

2020/7/7 18:52:11来源：新浪科技作者：张俊责编：孤城评论：

7 月 7 日晚间消息，为了提升出租车行业信息化管理能力，滴滴出租车今日正式发布 “桔行系统”，并将围绕该系统布局出租车信息化开放平台。“桔行系统”是以智能车载设备数据为基础，结合滴滴出行大数据、AI 能力及服务标准，为出租车行业提供体系化、差异化、层次化的行业信息管理系统。

据介绍，桔行系统可以实时管理司机、车辆基础信息管理、营运数据、服务评价以及安全情况。目前，桔行系统已实现了多城市多场景的试点应用。今年 2 至 3 月，为保证疫情期间的出行安全，滴滴在 58 个城市推出 “智慧防疫码”，建立车辆线下消杀标准化流程，并将车辆消毒信息接入线上 “桔行系统”，通过该系统实时呈现当日消毒车次、当前排队情况、最近 24 小时及 7 天的走势，为城市出行防疫情况提供全局参考。

目前 “桔行系统”已试点落地广东中山及广西防城港等地。7 月初，“桔行系统”还将落地大庆，计划月底完成全市 1600 台出租车的设备安装。预计 2020 年底，“桔行系统”将接入设备超 10000 台，在超过 10 个城市陆续落地。安装完成后，将帮助监管部门和企业提高司机服务质量，提升管理效率。

滴滴出租车事业部总经理石东海表示，滴滴将持续加快实现出租车信息化建设，通过滴滴的大数据能力、AI 能力持续挖掘数据价值，用于运力调度、定价参考、服务管理、行程追踪等领域。未来滴滴出租车信息化开放平台将以桔行系统为载体，与智慧城市供应商、AI 技术供应商、智能设备供应商及出租车企业等伙伴共建生态，为行业用户及生态伙伴提供智慧交通码小程序、车载版司机接单 App、音视频智能管控等系列产品及服务，借助信息化手段助推出租车行业发展。

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关键词：滴滴桔行

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