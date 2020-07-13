滴滴首次对外披露顺风车安全情况：驳回不符合认证要求车主 31 万余人

7 月 13 日消息，滴滴顺风车对外发布《试运行安全透明度报告》，首次对外披露顺风车安全情况。报告显示，试运行期间，滴滴顺风车驳回不符合新认证要求（综合背景审核、失信人筛查、三证验真）的车主 317792 人，对 824 名名代刷脸及使用作弊工具的用户永久暂停服务。

报告称，试运行期间，滴滴顺风车未发生刑事及治安案件，共收到用户关于车内纠纷的安全投诉 216 起，45% 为虚假投诉。查实有效的 119 起安全投诉中，车主投诉乘客 74 起，乘客投诉车主 45 起。车主投诉乘客的数量是乘客投诉的 1.64 倍。

投诉案例中，多数为司乘双方因沟通不畅引发纠纷及言语冲突，共 106 起；另外 13 起为性骚扰，其中 11 起言语骚扰、2 起肢体骚扰；2 起为车主投诉乘客，11 起为乘客投诉车主。

滴滴表示，无论男性或女性，都是骚扰潜在的受害对象，滴滴顺风车对一切骚扰行为零容忍，一经发现必将根据平台规则予以处罚，涉及违法犯罪的，平台会积极配合协助公安机关予以惩治。

报告还披露了重点安全功能在试运行期间的使用数据。数据显示，行程录音功能覆盖了 94% 的订单，车主录音开启率远高于乘客行程录音开启率。另外，用户行程分享是使用率整体偏低，为 7%，长距离或夜间出行场景下使用率和使用率分别为 7% 和 8%。

值得关注的数据是，试运行期间，用户通过平台提供的信息核验卡发现人车不符后主动取消行程的订单 1432 起，但平台通过用户行程后投诉发现，仍有 643 起订单存在用户发现人车不符仍选择继续合乘并完成出行的情况。滴滴顺风车呼吁用户，如遇人车不符请向平台举报并不要上车。滴滴呼吁广大用户在出行中提高安全意识，使用平台虚拟号码进行沟通，上车主动开启录音，分享行程给亲友。

滴滴顺风车占有顺风车市场超过 80% 以上的份额，自 2018 年滴滴平台出现两起恶性安全事件后，滴滴顺风车无限期下线整改。去年 11 月 20 日，滴滴顺风车恢复部分城市试运行，今年 6 月，滴滴对外宣布，滴滴顺风车已陆续在全国 300 个城市重新上线试运营，并将在 6 月 23 日起恢复跨城服务。