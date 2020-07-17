研究机构：苹果 iPad Pro 12.9 英寸明年用上 mini-LED 背光 LCD

IT之家7月17日消息 研究机构 Omdia 报告指出，苹果正考虑为新款 iPad Pro 12.9英寸采用具有超高分辨率的 mini LED 背光氧化物液晶面板，新款 iPad Pro 上市时间定在 2021 年。

IT之家了解到，Mini-LED 背光源具有许多优点，尤其是高亮度、高对比度、高性能高动态范围 (HDR)、更好的色域和更大的局部调光以获得动态对比范围。Omdia 认为苹果采用 Mini LED 的主要考虑为其高于 OLED 或一般背光的高亮度，甚至可以达到 HDR 1400。

Omdia 发现，屏幕较大的 iPad Pro 将考虑采用 mini LED 背光。面板技术以氧化物为主，以配合 mini LED 背光，但 mini LED backlight 的驱动方式将有两种 : 将采用 LTPS 背板来驱动 mini LED 背光，或采用 PCB 背板来驱动，看成本跟配合平板计算机厚度设计。

LG显示和夏普将代替友达或群创成为氧化物 TFT-LCD 供应商，同时也是 LTPS 背板供应商。氧化物 TFT-LCD 面板和用于 mini LED 背光源的 LTPS 背板将由同一家公司（LG显示和夏普）战略供应。但同时，Apple 也正在考虑采用 PCB 背板驱动 Mini LED backlight，由中国台湾的 TSMT 直接供应 PCB 跟 SMT。

新的 12.9 英寸 iPad Pro 分辨率为 2732x2048，PPI 为 265，可能会采用 mini LED 背光。

另外，三星也在考虑在 Galaxy Tab 系列中使用 mini LED 背光 LCD。