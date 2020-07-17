苹果正开发双向无线 Qi 充电盒，无需 Lightning 即可使用

IT之家7月17日消息 外媒 appleinsider 今日放出了一份苹果申请的无线充电技术专利，该专利表明苹果正在为完全无线的 iPhone 研发一种无需依赖 Lightning 即可使用的双线圈无线充电技术。

▲ 图源 appleinsider

笔者简单讲解无线充电原理：无线充电的一种方式就是利用线圈产生近距离感应电流和自感电动势，从而隔空为设备连接电源并实现能量的传递。其中线圈作为接受电磁感应的基础元件存在。

苹果在 2019 年 5 月提交的一项专利中描绘了一种利用双线圈充电的双向无线充电智能电池盒。专利显示，该电池盒配备内置电池，可以在电路断开状态下使用第二线圈为连接的设备（iPhone）供电，同时可利用第一线圈为内置电池充电，两者互不影响；而当电路处于闭合状态时即电流同时流过第一和第二线圈时，可直接利用第一线圈接收到的功率为第二线圈连接的设备充电。

IT之家了解到，知名苹果分析师郭明錤 2019 年曾预测苹果将于 2021 年完全抛弃 Lightning 接口而转为完全无线的模式，随后爆料者 @Jon Prosser 和 @choco_bit 对该说法表示赞同。

▲ 专利图，图源美国专利网站