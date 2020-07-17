立讯收购纬创 iPhone 生产线，成为苹果首家中国内地代工厂商

北京时间 7 月 17 日晚间消息，据外媒报道，立讯精密今日宣布，将以 4.72 亿美元收购纬创（Wistron）的 iPhone 制造业务，从而成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。

当前，纬创是仅有的三家 iPhone 代工制造商之一，规模小于和硕（Pegatron）和富士康。该公司今日宣布，已同意以 33 亿元人民币的价格将华东地区的两家子公司出售给立讯精密。

与此同时，立讯精密也发布公告称，将收购纬创投资（江苏）有限公司和纬新资通（昆山）有限公司 100% 股权。知情人士称，纬新资通（昆山）有限公司是纬创唯一的 iPhone 生产基地。

分析人士称，这笔交易对立讯精密来说是一次胜利。该公司生产从电缆、充电器到天线的配件和零部件，也是世界上最大的苹果 AirPods 无线耳机制造商。AirPods 这项利润丰厚的业务帮助立讯精密成为 2019 年亚洲股市表现最好的公司之一。与此同时，苹果也在积极寻找中国大陆的合作伙伴。

纬创的一位代表称，出售给立讯精密的昆山工厂主要生产智能手机、笔记本电脑和联网设备。将来，纬创将把其中一些产品的生产转移到中国其他地区。此外，该代表拒绝对 iPhone 业务发表评论。

对于这笔交易，有分析人士称：“收购纬创的 iPhone 业务部门后，立讯精密如今成为了 iPhone 的组装厂商，这将首先对和硕在中国的 iPhone 业务构成威胁。”纬创在一份电子邮件声明中表示，这笔交易还有待监管部门的批准，预计于今年年底前完成。

立讯精密成立于 2004 年 5 月 24 日，于 2010 年 9 月 15 日在深圳证券交易所成功挂牌上市。据公司网站信息显示，立讯精密始终坚持以技术导向为核心，集产品研发和应用服务于一体，并逐步实现从传统制造向智能制造跨越。