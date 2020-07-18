“最接近苹果公司的分析师”：郭明錤成功预测了多少苹果产品？

关注苹果公司的朋友，对于 “郭明錤”三个字想必耳熟能详。长期出现在科技媒体新闻头条，只闻其名不见其人，神龙见首不见尾，这大概就是网友对于分析师、“爆料大神”郭明錤的印象。

过去很多年里，郭明錤爆料了无数苹果新品。



眼看时间飞逝，还有一个多月苹果就要发布新一代 iPhone 产品，郭明錤的爆料也走得七七八八。在早期一份报告中，郭明錤指出苹果在 2020 年将推出 5 款 iPhone，上半年 1 款，下半年 4 款，而且下半年这几款还支持 5G 网络。

郭大神的这条爆料已经被验证了一半，今年 4 月苹果 “如约”发布了新一代 iPhone SE 手机。“4.7 英寸 LCD 屏幕，外型与 iPhone 8 相同”，与郭明錤的描述一致。

而剩下的那一半，郭大神在报告中是这样说的：4 款新 iPhone 外形与 iPhone 4 相同，均配备高通 X55 调制解调器，从而支持 5G 网络。4 款产品的主要区别在于屏幕尺寸和后置摄像头的规格：

5.4 吋 OLED 屏幕的 iPhone 配备后置双摄；

6.1 吋 OLED 屏幕的 iPhone 配备后置双摄；

6.1 吋屏幕的 OLED iPhone 将配备后置三摄和 ToF；

6.7 吋 OLED 屏幕 iPhone 将后置三摄和 ToF。

此外，郭明錤还大胆直言，他表示 2021 年最高规格的新 iPhone 可能取消 Lightning 接口，实现完全无线的体验，而 2021 年新款 iPhone SE 屏幕升级为 5.5 英寸或 6.1 英寸，全面屏设计但不支持 Face ID，而 Touch ID 将与侧边电源键结合。

先不说 2021 年的 iPhone 什么样，就说今年下半年的新 iPhone 就已经被郭大神讲得差不多了，甚至连示意图都出炉了。由于这条预测中，上半年那一半已经实现，所以另一半的可信度大大提升，仅仅是 “外形与 iPhone 4 相同”就足以让兴奋。

不过说到这，笔者也非常好奇，郭明錤过去成功预测多少苹果产品呢？

那些年郭明錤的苹果爆料

经过几番查证，我们发现，郭明錤的预测十有八九都命中靶心。比如 2012 年，郭大神指出苹果将在 WWDC 发布 Retina 屏幕 MacBook Pro 取消光驱；2013 年他成功预测 iPhone 5s 有金色配色，而且搭载蓝宝石玻璃的指纹识别 Home 键；2014 年精准指出 4.7 英寸 iPhone 6 屏幕分辨率为 1334*750 等等。

iPhone 5s 金色配色

别小看这些细节的预测，要知道苹果公司对于新品的保密非常严格。在开发和测试过程中产品均使用代号，新品的信息也会限制在尽可能少的员工之间。一名苹果前员工透露，有员工因为在公司附近酒吧高谈阔论而被开除。而员工和他们的项目之间就像一个个拼图，整个拼图什么样只有最高负责人知道。

虽说树大招风，许多用户、粉丝，乃至整个行业都在紧盯苹果，但真能从中拿到消息，且是准确消息的人并不多。

2017 年 3 月，郭明錤对 6 个月后将要发布新 iPhone 做出了十大预测，这十大预测包含了新 iPhone 数量、屏幕尺寸、内存、运存、配色、发售日期推迟等等。现在回过头来看，这些预测几乎全中。

2017 年 9 月苹果发布了 iPhone X 和 iPhone 8 系列产品，其中 iPhone X 可以说是苹果手机的一次巨大变革。而在新机亮相亮相前，郭明錤的预测就指出新机回归双面玻璃设计，正面采用全面屏，不支持 Touch ID，具备 3D 面部识别摄像头，发售时间晚于另外两款 iPhone。

不过在这十大预测中，也有一些细节和随后发布的 iPhone X 有所出入，比如当时大家普遍认为苹果会发布 iPhone 8 和 iPhone 7s 系列，但实际上发布的是 iPhone X 和 iPhone 8 系列；郭明錤表示新机会有虚拟 Home 键，但不支持 Touch ID，也就是没有屏下指纹。事后来看，后半句是正确的，但虚拟 Home 键的说法并不准确。

俗话说 “常在河边走，哪有不湿鞋”，即便是 “最接近苹果公司的分析师”也有判断失误的时候。比如之前预测 Apple Watch 4 的时候，郭明錤称新款表带尺寸变为 44 毫米和 48 毫米，但实际上是 40 毫米和 44 毫米。郭明錤还曾判断 2018 年年末到 2019 年初，苹果将量产 AirPower 无线充电板，结果却是苹果取消了该项目。

当然，和这些失误相比，郭大神的预测已经算是相当准确。这些预测并不局限于 iPhone，还包括 iPad、Mac，甚至是 AirPods 这样颇受欢迎的配件。

郭明錤部分预测整理

那么郭明錤到底是何许人也，竟能如此准确预测苹果未发布新品的变化？

为何郭明錤能如此准确爆料苹果产品？

在一些报道中，我们通常会看到郭大神的这些头衔：凯基证券分析师、天风国际分析师。早年郭明錤就职于 KGI 凯基证券公司，是一名科技产业分析师，由于英文名叫做 Ming-Chi Kuo，所以早年间名字还被翻译成 “郭明‘池’”。

产业分析师是做什么的呢？简单来说，就是专门分析某一特定产业的分析师，对特定的公司进行研究，并据此作出买进或者卖出的建议。好巧不巧，郭明錤研究的就是 Apple。

郭明錤的职业是产业分析师

从郭明錤的原始报告中也能看到许多关于元器件供应链的信息，以此推断苹果产品的走向，以及预测未来产品的出货量。换句话说，这些产业研究、买进卖出的建议，才是郭大神的主营业务，而苹果产品的爆料只是顺带为之。毕竟要做深入研究，需要获得一手消息。

而作为一名科技产业分析师，自然与供应链关系密切。从产品上游供应链取得相关情报后，分析师再根据这些已知情报对企业情况进行分析整理和评估，进而为投资人提供建议。这正是凯基证券、天风国际这些公司所提供的服务。

所以说，若是没有可靠的消息源，拿到些可信度高的情报，那么分析师的预测也就无从下手了。

2018 年郭明錤离开了凯基证券公司，就在不少人猜测他将淡出 “爆料届”的时候，我们的郭大神入职了天风国际。天风国际和凯基证券的经营业务大致相同，也是为投资人提供服务。所以即便换了东家，郭明錤依然活跃在苹果爆料的前线。

Apple Track 统计了郭明錤爆料准确率

此前，国外一家专门追踪苹果产品爆料消息的网站 Apple Track 收集了郭明錤 106 条爆料消息，并逐一进行验证，结果发现郭明錤的爆料准确率达到 76.4%（评估指标中包括正确、错误、尚待确认几项），排在爆料榜第十名。

在最新榜单中，郭明錤的名次上升到了第 8 位

虽然这么看郭大神的爆料也不是一掐一个准，但是架不住爆料内容多，在爆料数量排行榜，郭大神稳居第三。

根据郭明錤最新报告，今年苹果新 iPhone 将取消附赠 EarPods 耳机，而多款新 iPhone 中设计最复杂的高端版本可能会推迟至 10 月发售。虽然从往年经验来看 iPhone 推迟发售的爆料都比较准确，但仍希望这次郭大神能失误一次。