苹果这 7000 万美元花的太值了：汤姆汉克斯的心却 “碎了”

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苹果首部真正大片

苹果的流媒体视频服务 Apple TV + 本周迎来了平台上线以来的第一部真正大片——汤姆 · 汉克斯 (Tom Hanks)的海战新片《灰猎犬号》。影片讲述了二战期间的 1942 年，汉克斯饰演的克劳斯 (Krause)船长带领美国 “灰猎犬”号驱逐舰，在风高浪急的北大西洋，斗智斗勇击沉了德国潜艇的狼群战术，最终成功护卫美国运兵船抵达欧洲战场。

故事情节非常简单，汉克斯亲自担任编剧和制片。整部电影都没有出现德军的身影，即便是德国潜艇也是寥寥两个镜头。电影围绕着汉克斯船长在作战室的临阵指挥展开。这才是真实的潜艇海战视角：惊涛骇浪之间根本看不到敌人，战机转瞬即逝，不是击沉敌人潜艇，就是自己舰毁人亡。

汉克斯完美诠释了一个虽然航海经验丰富，但却第一次带兵作战的船长，高度紧张但又头脑冷静。对两届奥斯卡影帝汉克斯来说，饰演这种小人物大英雄的正义角色，已经是驾轻就熟。这也是他第 N 次扮演 Captain 角色，想起来的电影就有《阿波罗 13 号》、《菲利普船长》、《萨利机长》、《拯救大兵瑞恩》等等。

全场看下来无尿点，甚至连手机都没摸过；看完意犹未尽，甚至感慨影片时间太短。全场不到一个半小时，除去片尾冗长无比的字幕时间，实际片长只有 80 多分钟。而随着 75 分钟随着投下最后一枚炸弹，全片最高潮就已经结束。我不清楚这是否因为流媒体版本删减了太多；电影中的感情戏一闪而过，似乎有大剪刀的痕迹。

汉克斯心都碎了

这是汉克斯第一部在流媒体首映的电影。但他对自己新片上线 Apple TV + 的感想却是 “心都碎了”(Absolute Heartbreak)。虽然汉克斯承认流媒体平台可以让更多观众看到自己的电影，但他也有着巨大的遗憾，“我不是想触怒苹果，但必须得承认，这部电影的视觉音效，在电影院和电视上观看是完全不同的。”

汉克斯非常坦诚，这也是观众看完之后的感觉。这样一部雷霆万钧的战争大片没能登陆大银幕，实在太遗憾了。非常希望这部影片未来还能在大屏幕上映，因为单是视觉效果和电影配乐都值得再买一张电影票，在家里观看完全无法展现真实的观影体验。

汉克斯也是好莱坞第一位确诊新冠的影星。幸运的是，他和妻子有惊无险地度过了这次疫情。但新冠疫情彻底打乱了汉克斯这部心血之作的档期安排。原本这部电影应该在今年 6 月父亲节期间上映，但严峻的疫情导致美国电影院全线关闭，也使得出品方索尼不得不寻求其他选择来挽回损失。

在流媒体版权争夺战中，从去年 11 月上线的 Apple TV + 斥资 7000 万美元击败了 Netflix，最终拿下了《灰猎犬号》的独家流媒体上映权，也在电影片头打上了 Apple Original(苹果原创)的字样。虽然这对汉克斯来说是一个巨大失落，但对苹果来说却是一个重大收获。

流媒体战国时代

Netflix、亚马逊 Prime、苹果 Apple TV+、康卡斯特 Peacock、迪士尼 Disney+、华纳旗下 HBO Max、Hulu；毫不夸张的说，美国流媒体平台已经进入战国时代，各大巨头纷纷斥巨资打造自己的原创内容。在这些竞争对手中，Netflix、亚马逊和 Hulu 已经积累多年，而 NBC、迪士尼和 HBO 原本就是版权大户。

数字服务营销公司 Vindicia 在去年做的一个调查显示，70% 的美国家庭都订阅了至少一个互联网流媒体服务，其中很多家庭更是订阅了多个服务，平均每户每月支出 29 美元。但这还不到有线电视费 (107 美元)的三分之一。美国的流媒体视频服务依然还有巨大的增长空间。

相比其他流媒体平台的丰富版权库来说，Apple TV + 是原创内容最为孱弱的，上线还不到一年。这也是 Apple TV + 订阅价格最为便宜 (每月 5 美元)的原因，甚至只有 HBO Max 的三分之一。实际上，大部分 Apple TV + 用户都是买硬件设备免费送的一年订阅服务。

但换个角度来看，这意味着 Apple TV + 有着巨大的用户增长空间，因为苹果单在美国就拥有 1.9 亿 iPhone 用户。而流媒体市场领头羊 Netflix 在美国市场也只有 7290 万付费用户。同样的道理，亚马逊 Prime 视频服务包括在 Prime 会员中，而亚马逊在美国市场拥有 1.12 亿 Prime 会员。

60 亿美元打造内容

去年苹果 CEO 库克在发布会上豪情宣布，要拿出 60 亿美元来打造自己的内容版权。虽然这个数字看起来是天文数字，但在影视行业却根本不算什么。Netflix 去年的内容支出高达 150 亿美元，今年更将达到 170 亿美元，包括收购版权、原创制作以及授权费用。亚马逊 Prime 去年的内容支出就是 60 亿美元。而行业老大迪士尼去年的内容支出则是 278 亿美元。此前迪士尼购买舞台剧《汉密尔顿》的电影版，都花了 7500 万美元。

而且苹果专注于新内容和原创版权，在授权内容方面几乎没有什么投入。这也可以看出，苹果并不是想成为下一个 Netflix，或者说并不是想完全复制竞争对手的模式。苹果想要打造的，是一个少而精的新视频平台，而不是一个数量众多的影视剧版权库。

一年多时间过去，Apple TV + 目前总计上线了 30 多部电视剧和电影：包括斥资 3 亿美元邀请安妮斯顿 (Jennifer Aniston)和威瑟斯彭 (Reese Witherspoon)打造的美剧《The Morning Show》、邀请脱口秀女王奥普拉 · 温弗瑞 (Oprah Winfrey)打造的读书脱口秀、海王莫玛 (Jason Momoa)主演的科幻剧《See》、讲述人类太空梦想的《For All Mankind》、关于女诗人狄金森 (Emily Dickson)的喜剧《狄金森》等等。

与 Netflix 等行业巨头来说，Apple TV + 这点版权储备实在是不足挂齿，更为重要的是，其中并没有出现像 Netflix 的《虎王》(Tiger King)这样成为全美话题焦点的招牌内容。相比此前推出的 30 多部影视剧，《灰猎犬号》或许是苹果流媒体平台第一部真正可以提升品牌形象的大片，也是 Apple TV + 在美国流媒体平台的军备竞赛中的第一张王牌。

虽然汤姆汉克斯满心的不情愿，但苹果这 7000 万美元，花的实在太值了。