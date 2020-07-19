蔚来第 50000 台整车量产下线

2020 年 7 月 18 日下午，蔚来第 50000 台整车在合肥先进制造基地量产下线。蔚来与江淮在 2016 年 4 月 6 日签订战略合作框架协议，开创全新的制造合作模式。位于合肥经济开发区的江淮蔚来先进制造基地于同年 10 月 23 日正式动工。工厂自 2018 年 5 月第一台蔚来 ES8 量产下线至今天第五万台整车下线，历时两年又两个月。

蔚来先后于 2018 年、2019 年推出了两款定位于中高端市场的电动 SUV，智能电动旗舰 SUV ES8 和智能电动全能 SUV ES6，并在 2019 年 12 月正式发布了智能电动轿跑 SUV EC6。根据中汽中心的全国上险数据，截至 2020 年 6 月 30 日，蔚来已累计销售 46174 辆。其中 ES8 累计销售 23073 辆，今年 6 月，ES8 上险量达 1256 辆，重回 40 万元以上中大型 SUV 销量十强榜。ES6 上市以来累计销售 23101 辆，稳居 30 万元以上中型 SUV 销量十强榜，并已连续十个月蝉联中国纯电 SUV 销量冠军。

自 2016 年确立与江淮的合作起，蔚来已在合肥初步完成智能电动车产业布局。2020 年 4 月 29 日，蔚来中国总部落户合肥项目协议正式签署；同年 7 月 10 日，蔚来中国与六家银行签订银企战略合作协议，获 104 亿授信。随着蔚来中国总部的建设进入实质性阶段，蔚来在合肥的产业链布局将进一步深化，并持续提高运营效率。