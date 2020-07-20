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PlayStation 官方商城源码暗示 PS5 将每人限购一台

2020/7/20 12:27:48来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月20日消息  据外媒 wccftech 今日报道，Reddit 网友 @Kgarvey 在 PlayStation Direct Store 网站中发现了一条关于 “购买数量错误”提示的 JS 代码，该代码暗示每个客户仅可订购一部 PlayStation 5 游戏机（不分光驱版还是数字版）。

当用户尝试向多个 SKU 的 PlayStation 5 游戏机添加到购物车中时便会出现：您已经向购物车中添加过一部 PS5 游戏机了。您仅可购买 PlayStation 5：光驱或数字版™的一款产品。（"SAPCommerceOCC_ERROR_addtocartrestrictionvalidation":{"errorType":"commerce-api-error","errorMessage":"You can only purchase one version of the PS5™ Console: Disc or Digital. You have already added one PS5? console to your cart.","errorSeverity":"High"}）

此外，该网友还发现，索尼已经添加了一个 PS5 兼容标签的代码到 PS4 产品中，该标签通过网页 CSS 隐藏，存在于大多数产品中。IT之家了解到，该标签并没有注明是 PS4 游戏方面还是 PS4 配件方面的兼容，但该标签的出现或暗示着并非所有 PS4 游戏和配件均兼容 PS5 主机。

▲ 图源 @Expy

该限购措施或仅存在于 PlayStation Direct Store 中，在其他经销商（零售商）处并不会出现该限制。

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关键词：PS5

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