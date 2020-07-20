Strategy Analytics：2020 全球智能手机线上销量将占总销量的 28%

Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，智能手机在线零售渠道销量将在 2020 年全球智能手机总销量中占 28%，比 2019 年的 24%上涨 4%。



Strategy Analytics 副总监 Boris Metodiev 表示：“我们预测，全球现有超过四分之一的智能手机在线上销售。”

以下为数据报告全文：

Strategy Analytics 最新发布的研究报告指出，智能手机在线零售渠道销量将在 2020 年全球智能手机总销量中占据创纪录的 28%，比 2019 年的 24%猛增 4 个百分点。新型冠状病毒疫情正在对智能手机的分销产生重大影响——居家隔离和社交距离迫使消费者改变他们的购物习惯和行为。随着越来越多的企业转移到线上，全球疫情正在改写智能手机销售规则。

Strategy Analytics 副总监 Boris Metodiev 表示：“我们预测，全球现有超过四分之一的智能手机在线上销售。在疫情期间，智能手机购买者都开始网购。随着全球智能手机销售开始向线上转移，纯线上零售商（例如美国的亚马逊，印度的 Flipkart 和中国的京东）都成了赢家。苹果在线商城等智能手机厂商的直接线上销售在成熟市场中也将获得强劲增长。”

Strategy Analytics 总监隋倩补充说：“诸如英国的 Dixons Carphone 等拥有大量实体店的智能手机零售商的日子并不好过——由于疫情，他们的客流量骤减，其销量和利润也因此受到重创。美国的 AT&T 和瑞典的 Telia 等移动运营商也将受到负面影响，这是由于他们大部分智能手机销售都在实体店内，并且依赖与销售代表的面对面互动。销售智能手机的移动运营商可能不得不在未来几年中另辟蹊径，并重组或关闭许多线下零售商店。”