1899 元起，荣耀 X10 Max 大屏手机享 12 期白条免息：赠原装三键线控耳机

IT之家7月20日消息 荣耀 X10 Max 已经在7月初开售，采用 7.09 英寸大屏，6+64GB 版售价 1899 元，6+128GB 版售价 2099 元，8+128GB 版售价 2499 元。现在购买荣耀 X10 Max赠送价值109元的荣耀原装三键线控带麦半入耳式耳机AM115。另外享 12 期白条免息。

荣耀 X10 Max 采用 7.09 英寸超大屏幕，拥有 8.3mm 厚度机身与符合人机工程学弧度的 35° 虎口夹角，支持侧边指纹解锁，并延续了超时空菱影设计，拥有竞速蓝、光速银与探速黑三款配色。

据介绍，荣耀 X10 Max 订制 RGBW 护眼阳光屏，相较传统 RGB 屏幕亮度提升 70%，搭配 DRE/SC-LTM 图像增强算法，支持 DCI-P3 影院级广色域与 HDR10 臻彩显示，搭载视频超分算法，可优化清晰度。

IT之家了解到，荣耀 X10 Max 支持 5G 双模 6 频，配备对称式双扬声器，内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 超级快充、HiCar 智慧车载、智能选卡 NFC 等功能。

相机方面，荣耀 X10 Max 前置 800 万像素自拍镜头，后置 4800 万主摄 + 200 万像素微距的双摄相机模组。