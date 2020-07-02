【IT之家评测室】荣耀 X10 Max 手机上手体验：5G 时代的大屏先锋

自从全面屏手机爆发和普及以来，大屏手机的概念就越来越模糊，目前市面上销售中的屏幕尺寸超过 7 英寸的大屏手机几乎屈指可数，体验也是乏善可陈，前些年火热的大屏手机，现如今竟然鸦雀无声，造成这种局面的背后，主要还是市场和成本这两方面的原因。目前屏幕超过 6 英寸的手机比比皆是，谁都可以称之为大屏手机，大屏手机的定义和标准越来越宽泛。另一方面，手机屏幕尺寸超过 7 英寸，则意味着很多元器件都需要定制，这就要厂商们花费更多的制造成本，久而久之厂商们就不愿意去做大屏机。

但是，和小屏手机一样，大屏手机自始至终都有一批忠诚的追捧者，大屏幕显示的内容更大、更多，玩游戏更尽兴，机身内部可以塞进更多的配置，比如更大的电池、更大音腔的扬声器，实现更高品质的影音娱乐体验。

迈入 5G 时代后，5G 已经不再是旗舰手机的标配，诸如大屏手机这种细分市场上的产品，也迫切的需要 5G 的需求，而大屏手机的追捧者，同样迫切的需要 5G。

荣耀 1000-5000 元档位手机已经全面覆盖 5G，但这显然并不能满足荣耀手机的野心，刚刚发布的荣耀 X10 Max 手机，打破了 5G 手机市场细分品类不足的僵局，为消费者提供了更为丰富的换机选择。

荣耀 X10 Max 是 5G 时代大屏手机的 “先锋”，超过 7 英寸的 “巨屏”和 5000mAh 的大电池以及 5G、对称式双扬声器显然可以满足消费者对大屏影音娱乐更为极致的要求。IT之家提前拿到了这款产品，那么荣耀 X10 Max 的体验究竟如何呢？现在IT之家分享一下这款新机的使用感受。

屏幕

荣耀 X10 Max 最大的亮点是在这块 LCD 屏幕上，这块屏幕不仅大，而且还采用了 RGBW 显示技术，显示亮点更高，画面也更通透。

我们具体来看，荣耀 X10 Max 的屏幕尺寸为 7.09 英寸，官方表示显示屏占比为 91.13%，分辨率为 1080P，屏幕精细度尚可，因为超大屏的原因，如果近距离观察的话，或多或少的还是能感受到些许颗粒感。不过好在屏幕具备 100%DCI-P3 色域，对于一款 LCD 屏幕来说，这个数据相当不错。

另一方面，荣耀 X10 Max 采用了 RGBW 显示技术，RGBW 技术就是在原有的 RGB 三原色上增加了 W 白色子像素，子像素点排列从 RGBRGB 变为 RGBRGW，成为四色型像素设计，此前的华为 Mate10 旗舰手机，屏幕就采用过同样的 RGBW 技术。

因为多了一个 W 白色子像素，当手机部分区域显示白色画面的时候，可以做到更低的功耗。目前有相当多的应用都采用了白底背景，比如微信、钉钉、头条等等，在使用这些应用时，荣耀 X10 Max 的屏幕相比传统的 LCD 屏会更加省电。

同时，RGBW 本身具有高亮度特点，在室外强光环境下，屏幕的亮度可以做到更高，显示的更清晰，比如夏日晌午，阳光直射到手机上，荣耀 X10 Max 屏幕仍可以做到清晰可见。

其他方面，除了 RGBW 显示技术外，荣耀 X10 Max 还支持超分算法、护眼模式、电子书模式等等，前者可 “修复”低清晰度片源，提升用户观影体验。

如果非要让笔者挑出荣耀 X10 Max 屏幕的槽点，那么高刷新率的缺失以及屏幕精度不那么高或许会让你感到些许遗憾，但这也是成本、续航以及产品定位之间的博弈关系，如果上了高刷 + 高分辨率，那么荣耀 X10 Max 的续航表现就不会那么出色，同时定价肯定也会高了不少，而这本身也与产品的定位不符。

设计

荣耀 X10 Max 可以堪称是荣耀 X10 的大号版本，特别是机身后面的设计语言简直如出一辙，菱影设计带给人强烈的科技感和未来感。

在配色方面，荣耀 X10 Max 拥有竞速蓝、探速黑，光速银三个版本，IT之家拿到的是竞速蓝，机身整体以蓝色为主色调，背面的菱影区域亮蓝色和深蓝色相互折叠，在光线下可以看到充满规则感的菱形，独具辨识度。

荣耀 X10 Max 的机身尺寸为 174.37mm（长）×84.91mm（宽）×8.3mm（高），重量约 227g，227g 的重量不算轻，但大屏大尺寸多少能平衡整机重量，当然，如果你单手握持使用的话还是有些吃力的，大屏更适合双手使用。

在细节设计方面，机身侧中框位置采用了侧边指纹与电源键合二为一设计，机身底部包括 3.5mm 耳机孔、Type-C 接口、麦克风开孔、扬声器开孔。

机身顶部位置，除了一个麦克风开孔之外，还有一处扬声器开孔，与机身底部的扬声器呼应，官方称之为 “超能对称双扬”，实现无遮挡环绕立体声。

据官方资料，荣耀 X10 Max 内置了双 1217 超线性扬声器以及双 SmartPA + 大音腔，带来精准宽广的立体声音效，可实现游戏中的听音辨位，同时还有 HUAWEI Histen6.1 音效加持。

在日常使用中，荣耀 X10 Max“超能对称双扬”给我最大的感受就是，在横屏游戏中，再也不怕手掌堵住扬声器开孔声音变小了，当笔者在音量键朝上横握手机时，两手的食指刚好按在机身的两角上，形成一个三角形的区域，而两枚扬声器恰好处在这个三角形区域内，没有任何阻挡，实现立体声效果，设计非常合理，如果你是吃鸡、王者等横屏游戏爱好者，那么这个充满人性化的设计一定会让你忍不住为设计师们点赞。

5G 和性能

荣耀 X10 Max 搭载了荣耀 30 青春版同款的联发科天玑 800 处理器，天玑 800 采用了 7nm 制成工艺，集成 5G Modem 设计，具有 4 个 2 GHz 的 Cortex-A76 内核，以及 4 个也达到 2 GHz 的高能效 Cortex-A55 内核，图形单元与天玑 1000 中的图形单元属于同一类，结合了一种称为 HyperEngine 的技术，该技术可增强硬件以使其在游戏时表现更好。

在 5G 方面，荣耀 X10 Max 支持 NSA 和 SA 双模式 5G 网络，覆盖 N1/N38/N41/N77/N78/N79 等 6 个频段，采用 1T4R SRS 轮发技术，带来更为稳定的 5G 体验。

我们通过 SpeedTest 软件测试了荣耀 X10 Max 在 5G 网络下的下载速度表现，在公司走廊尽头窗口附近，中国移动 5G 满速套餐，荣耀 X10 Max 下载速度能达到 700Mbps 之上，表现稳定。

跑分和游戏体验

在测试中，我们开启了荣耀 X10 Max 的高性能模式，通过安兔兔、Geekbench4/5 以及 androbench 进行测试。

如下图所示，在安兔兔跑分中，荣耀 X10 Max 达到了 31 万 +。

在 Androbench 测试中，荣耀 X10 Max 存储的顺序读取速度为 962+MB/s，顺序写入速度为 220+MB/s。

在 Geekbench4 跑分中，荣耀 X10 Max 单核心 2594 分，多核心 8743 分。

在 Geekbench5 跑分中，荣耀 X10 Max 单核心 543、多核心 2203 分。

整体跑分数据基本与一共发布的荣耀 30 青春版手机保持相同水准。

在游戏中，我们选择了《王者荣耀》《和平精英》两款游戏进行测试，并且均开启两款游戏的最高画质，同时，为了保证游戏中的帧率有效，我们仅测试游戏中的帧率表现（登陆界面和退出画面均不在测试范围内）。

《王者荣耀》游戏中，开启最高画质和高帧率模式下，荣耀 X10 Max 达到了满帧的表现，平均帧率为 60.5FPS（满帧 60FPS，但实际测试中最高帧率为 61FPS）。

下图可以看到，在 6 分钟的游戏中，帧率基本稳定成了一条直线，仅在 3 分 51 秒的时候有一次超过 5FPS 的波动，整体表现非常出色，毫无疑问，应对《王者荣耀》这样的游戏时，荣耀 X10 Max 是毫无压力的。

《和平精英》对手机的性能要求较高，荣耀 X10 Max 目前最高支持 HDR 高清 + 超高帧率模式。

在 10 分钟的游戏中，我们测得荣耀 X10 Max 的平均帧率为 39.9FPS，表现基本与荣耀 30 青春版一致。

相较于 6 英寸的传统手机以及屏幕超过 8 英寸的平板设备，笔者认为，诸如荣耀 X10 Max 的大屏手机是非常出色的手游设备，首先它的屏幕够大，游戏画面更大，视野更开阔，同时手指也不会在屏幕上造成画面阻挡。其次，和平板设备相比，荣耀 X10 Max 又不会那么大和沉，手指在屏幕上也可以灵活操作，长时间玩游戏也不会手酸。

得益于大机身，荣耀 X10 Max 内置了 5000mAh 的超大电池，同时凭借着更低功耗的 RGBW 显示技术，荣耀 X10 Max 的续航表现非常出色，笔者中度使用，坚持两天没问题，玩游戏一上午，手机还能剩余超过 30% 的电量，续航部分IT之家后续将做专项评测，敬请期待。

值得一提的是，荣耀 X10 Max 还支持全功能 NFC，支持 130 + 家银行卡支付，支持全国 300 + 个城市 40 + 张交通卡出行，支持手机门禁卡功能，目前已覆盖全国社区 10 万 +，同时支持汽车钥匙功能（首批支持比亚迪汽车）。

小结：

荣耀 X10 Max 是一块非常出色的影音娱乐的 5G 大屏手机，7 英寸 RGBW 显示屏、双模 6 频段 5G、双扬声器、5000mAh 大电池、全功能 NFC 等等配置，让荣耀 X10 Max 具备了出色的核心竞争力，同时，观察目前整个大屏手机市场，支持 5G 的大屏手机几乎屈指可数，对于那些对性能没有过分需求，更喜欢长续航、大屏幕、5G，同时预算又不多的消费者来说，荣耀 X10 Max 几乎是目前市面上唯一可选。另外，笔者认为，荣耀 X10 Max 也非常适合家里的爸爸妈妈等长辈们使用，一方面是屏幕足够大，音量足够大，电池足够大，另一方面，荣耀 X10 Max 也可以让他们快速的体验到稳定的 5G 网络。

在荣耀实现全档位手机 5G 覆盖之后，荣耀 X10 Max 在一定程度上开辟了 “5G 大屏手机”这个细分品类市场，在 5G 时代，消费者也有了更为丰富的选择。