华为：虽无缘参与近期 5G 供应商招标，但与意大利电信将继续合作

7 月 20 日消息，据国外媒体报道，华为意大利分公司高管 Luigi De Vecchis 周一对媒体表示，尽管无缘参与近期的 5G 网络供应商招标，但华为将与意大利电信 (Telecom Italia)继续合作。

该高管表示，我们尊重意大利电信的决定，这是一项商业性、而非政治性的决定，涉及到网络许多部分中的一项。

这位高管还表示，我们当然感到遗憾，这并不是一场派对，我们将继续与意大利电信等伙伴合作。