Redmi Note 9 印度发布：搭载 Helio G85、5020mAh 电池

IT之家 7 月 20 日消息 今年 4 月，Redmi 推出了 Redmi Note 9，在全球首发近三个月后，Redmi Note 9 现在已经在印度上市。

Redmi Note 9 采用了 6.53 英寸 FHD + 显示屏，左上角有一个用于 1300 万像素自拍摄像头的打孔。运行的是联发科 Helio G85 八核芯片组，搭配最高 6GB 内存和 128GB 存储空间。

与 Redmi Note 9 Pro 类似，Redmi Note 9 后置了四摄像头，使用了 4800 万像素的主摄像头，800 万像素的超广角摄像头，200 万像素的微距摄像头，以及 200 万像素的深度传感器。手机内置一块 5,020mAh 的大电池，支持 18W 快充和 9W 反向充电功能。手机还提供了一个 USB Type-C 接口以及一个后置的指纹传感器，支持红外遥控。系统方面，Redmi Note 9 运行基于 Android 10 的 MIUI 11。

IT之家了解到，Redmi Note 9 将于 7 月 24 日在印度首发，4GB/64GB 存储的版本售价 11,999 印度卢比（约 1119 元），6GB/128GB 的版本售价 14,999 印度卢比（约 1399 元），将提供三种颜色选择，水绿色、卵石灰和北极白。