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华为联合南非运营商 rain 发布非洲首个 5G 独立组网商用网络

2020/7/20 16:50:39来源：新浪科技作者：张俊责编：远洋评论：

7 月 20 日下午消息，南非移动数据网络运营商 rain 宣布，联合华为发布非洲首个 5G 独立组网商用网络。

得益于华为提供的端到端解决方案，rain 的 5G SA 网络目前已覆盖开普敦 Sea Point，Claremont，Goodwood，Bellville，Durbanville，Cape Town City Centre 等区域。基于该网络，rain 向消费者提供的固定无线宽带接入（FWA）服务体验将有明显提升。

rain 是非洲首个商用 5G 网络的电信运营商，拥有全球 top3 的 5G FWA 用户规模。自 2019 年 11 月发布 5G 网络，目前 rain 已经拥有南非最多的 5G 频谱和站点。

“5G SA 网络将带来进一步的 5G 网络性能提升，包括更短的业务时延、更高的上行速率和网络可靠性，用户可以体验到更极致流畅的高端云 VR、云游戏业务、更多更丰富的企业业务和更具吸引力的无线家庭宽带业务。”rain CMO Khaya Dlanga 说。

rain 5G SA 网络采用华为的全融合核心网方案及 Massive MIMO 技术，该技术方案为支持 5G 大带宽、低时延以及后续的多切片等丰富的应用场景提供良好基础，同时保障了终端用户对于大带宽服务的需求，如 AR/VR，4K 视频，云游戏等。

“5G SA 网络将全部建立在 rain 的自有站点上，更大的提升用户体验。将大幅提升用户的上行网络速率，并且为企业差异化的网络服务提供良好的基础，未来可广泛应用于智慧医疗、智慧港口，智慧矿山，智慧工厂，智慧农业等领域，促进南非向数字社会迈进，”rain CMO Khaya Dlanga 表示：“我们与华为合作，当前的 5G 网络现已覆盖开普敦主城区，我们将继续与华为携手，在年内完成约翰内斯堡的 5G 网络升级”。

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关键词：华为5G

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