日本 NTT 高管：美政府直接要求我们加入 5G Open RAN 政策联盟

据《日经新闻亚洲评论》报道，以美国为首将中国华为排除在全球电信网络之外的行动，正在为日本 NTT 和 NEC 结成的 5G 联盟打开争夺全球 5G 设备市场的机会。

日本电信运营商 NTT DoCoMo 在今年 6 月下旬表示，该公司将斥资 645 亿日元（6.1 亿美元）收购 NEC 近 5% 的股份，作为双方 5G 合作的一部分。

这两家公司都在日本本土市场拥有强大实力，但它们与全球领先设备供应商之间却存在着巨大鸿沟。华为、诺基亚与爱立信合计共占全球无线网络基站市场 80% 的份额。NEC 的全球市场份额则不足 1%。

NEC 首席执行官 Takashi Niino 在 6 月 25 日的新闻发布会上说，两家公司的联盟代表了他们在 5G 领域取得成功的 “最后机会”。

一个月前，NEC 和 NTT 成为了在美国成立的一个行业组织 --Open RAN 政策联盟的创始成员。这个联盟拥有 40 多家公司，旨在降低制造 5G 基站的成本。该联盟大多数参与者是美国公司，其中并无中国企业身影。这表明，Open RAN 政策联盟是美国意在打压华为所做行动的一部分。

一位 NTT 高管表示：“美国政府直接要求我们加入这一组织。”

利用多个供应商的设备来制造基站是非常困难的，因为在颗粒度级别上没有通用的技术标准。华为的优势之一在于客户需要不断从同一来源购买设备。

Open RAN 就是为了打破这条锁链而创建的。对于 NTT 和 NEC 而言，这意味着在关键时刻有机会收复失地，并打入全球电信设备市场。

NTT 首席执行官 Jun Sawada 表示：“NEC 的 DNA 中蕴含着电信技术。”

Open RAN 之所以出现，是因为电信行业正寻求通过供应商多元化等措施来削减成本。一种方法是构建虚拟化网络，这样的网络可以利用现成的设备和软件。

乐天移动（Rakuten Mobile）在今年 4 月正式推出 4G 商用服务，并成为日本的第四大移动运营商，该公司宣称自己是全球第一家使用完全虚拟化网络的运营商。乐天移动表示，这种解决方案可以将 4G 设备的资本支出减少约 40%，而其客户也将受益于这样的成本降低。

然而，华为仍然是一个强大的竞争对手。自 4G 时代以来，该公司在电信网络开发方面投入了大量资源，并与世界各地的电信企业建立了牢固的联系。华为每年在研发上的支出约为 180 亿美元，而且由于中国对基站的巨大需求，该公司获得了成本优势。

Open RAN 希望开发低成本的基站。O-RAN 联盟是另一个抱有这种雄心的组织，其中还有不少中国企业成员。建设下一代移动通信技术的竞赛仍然是一场混战。

日本的电信设备行业有一段被美国技术竞争对手挤压、并逐渐从全球影响力中消失的历史。如今，NTT 和 NEC 能否通过与美国一致的方向前进从而收复失地，这一切都还有待观察。