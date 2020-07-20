攀升高达联名款电竞屏 + 主机上架天猫：限时特惠最高 1000 元

IT之家 7 月 20 日消息 近日，攀升推出两款联名高达系列的硬件新品：高达联名款 27 英寸电竞屏、高达联名电脑主机。目前两款新品均已上架天猫 IPASON 攀升官方旗舰店，售价分别为 1399 元和 12999 元起。此外，两款商品分别支持付定金立减 100 元和 1000 元，到手价分别为 1299 元和 11999 元。

高达联名款电竞屏采用 16：9 的 27 英寸屏幕，分辨率为 1920*1080，支持 165Hz 高频刷新率和 178° 广角。该机配备 GF272 自带准星，搭载 Adaptive-Sync 同步技术，可有效的消除画面撕裂感。

此外，这款同主题显示器在外观上，显示器的背部印有 RX-02 报丧女妖半身图案，正面正下方的边框处印上了极富高达特色刻线装饰。该机已上架天猫 IPASON 攀升官方旗舰店，售价为 1399 元，到手价1299元。

此次 IPASON 攀升电脑与机动战士高达 GUNDAM 出品的典藏版高达主机套装，也一如既往延续了 IPASON 攀升电脑积极创新、狠抓品质的精神。从主机的外观上来看主机采用了与报丧女妖同款的黑金配色，精心设计、棱角分明的整机造型颇有高达机体的美术风采，顶盖的设计与主机多出镂空造型凸显丰富层次，彰显主机外观的设计感，令人印象深刻。透明的机身还印上了报丧女妖头部造型、代号、甚至 AE 也有姓名。

既然冠以高达之名，在性能上自然也不能逊色。而这款典藏版高达主机在配置上可谓做到了尽善尽美，采用 i9 10900K 的核心处理器，加之 ROG STRIX Z490-H GAMING 主板，为主机性能打下坚实基础。而 RTX 2080Ti 的高能显卡，以及 32G 的 D4 3200 高频内存，1T 容量的 SSD 更是让主机拥有无限可能。

IT之家了解到，机箱内的高达定制版 360 水冷系统，定制版机箱、典藏版包装，以及专门定制的同主题鼠标、鼠标垫、胸针、水贴，真正做到从里到外布满报丧女妖这款高达集体的特色元素。