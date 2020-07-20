内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

攀升高达联名款电竞屏 + 主机上架天猫：限时特惠最高 1000 元

2020/7/20 17:45:52来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 20 日消息 近日，攀升推出两款联名高达系列的硬件新品：高达联名款 27 英寸电竞屏、高达联名电脑主机。目前两款新品均已上架天猫 IPASON 攀升官方旗舰店，售价分别为 1399 元和 12999 元起。此外，两款商品分别支持付定金立减 100 元和 1000 元，到手价分别为 1299 元和 11999 元。

高达联名款电竞屏采用 16：9 的 27 英寸屏幕，分辨率为 1920*1080，支持 165Hz 高频刷新率和 178° 广角。该机配备 GF272 自带准星，搭载 Adaptive-Sync 同步技术，可有效的消除画面撕裂感。

此外，这款同主题显示器在外观上，显示器的背部印有 RX-02 报丧女妖半身图案，正面正下方的边框处印上了极富高达特色刻线装饰。该机已上架天猫 IPASON 攀升官方旗舰店，售价为 1399 元，到手价1299元。

天猫IPASON GF272-02 GUNDAM女妖款 高达联名款27英寸电竞165Hz台式液晶电脑显示器吃鸡游戏144显示屏1299元直达链接

此次 IPASON 攀升电脑与机动战士高达 GUNDAM 出品的典藏版高达主机套装，也一如既往延续了 IPASON 攀升电脑积极创新、狠抓品质的精神。从主机的外观上来看主机采用了与报丧女妖同款的黑金配色，精心设计、棱角分明的整机造型颇有高达机体的美术风采，顶盖的设计与主机多出镂空造型凸显丰富层次，彰显主机外观的设计感，令人印象深刻。透明的机身还印上了报丧女妖头部造型、代号、甚至 AE 也有姓名。

既然冠以高达之名，在性能上自然也不能逊色。而这款典藏版高达主机在配置上可谓做到了尽善尽美，采用 i9 10900K 的核心处理器，加之 ROG STRIX Z490-H GAMING 主板，为主机性能打下坚实基础。而 RTX 2080Ti 的高能显卡，以及 32G 的 D4 3200 高频内存，1T 容量的 SSD 更是让主机拥有无限可能。

IT之家了解到，机箱内的高达定制版 360 水冷系统，定制版机箱、典藏版包装，以及专门定制的同主题鼠标、鼠标垫、胸针、水贴，真正做到从里到外布满报丧女妖这款高达集体的特色元素。

天猫IPASON MOD-3 GUNDAM女妖款I7 10700K/I9 10900K/RTX2080TI攀升高达联名电脑主机高配水冷游戏吃鸡台式组装机12999元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：攀升高达

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    