《赛博朋克 2077》开发者：游戏通关不必完成所有主线任务

IT之家 7 月 20 日消息 游戏《赛博朋克 2077》首席任务设计师 Pawel Sasko 在接受采访时表示，想要通关游戏的玩家在该作中不必完成所有主线任务。

Pawel Sasko 表示，与 CDPR 此前的《巫师 3》不同，《赛博朋克 2077》的任务结构可以称之为 “小麦穗”结构，主线剧情是其核心，支线剧情围绕主线展开，而且会以不同的方式触发。相比之下，《巫师 3》的支线则是由主线剧情延展出的。

而 “小麦穗”的游戏剧情结构，使得游戏可以通过支线剧情改变主线剧情，这就得以让玩家在没有完成主线任务的情况下通关游戏，同时获得了不同的游戏结局。Pawel Sasko 称：“人生道路不同，做出选择的不同，遇到不同角色并与之建立关系的也完全不同。”

例如，在游戏刚开始时，玩家的选择会决定自己在游戏中的样子，玩家的选择还会决定自己在游戏中是一个游牧民（Nomad）还是一个集团成员（Corporate）。而游戏中的某些任务是不同人生道路独有的，不同玩家之间也会在游戏结局时产生不一样的结果。

赛博朋克 2077》是知名游戏《巫师》系列开发商 CD Projekt RED 开发制作的一款角色扮演游戏。故事设定在黑暗腐败、科技高度发达的未来世界中，并且兼有开放世界元素与 RPG 机制。

该作将于 11 月 19 日登陆 PC、PS4 和 Xbox One，目前来看，官方一直不断以公布游戏人物背景和游戏地点等元素为这款新作预热，IT之家也会持续跟进。