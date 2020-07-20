立讯收购纬创工厂：承接台湾及海外退出产能或将迅速铺开

近日，立讯精密收购纬创昆山工厂拿下 iPhone 代工一事，引发市场热议。

7 月 17 日，立讯精密发布公告称，立讯精密及控股股东立讯有限拟以 33 亿现金收购江苏纬创昆山纬新的 100% 股权，其中立讯精密在此次收购中出资 6 亿元。完成交易后，立讯精密将成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。

从初步的收购方案看，此次收购的标的不并表，对此，中金公司认为，此举能使上市公司财务状况保持在健康水平，避免对上市公司营运表现带来拖累，尤其是并购整合的初期。

对于整个收购事件，申万宏源电子团队则表示，在经历了连接器、模组化时代，立讯成功切入 iPhone EMS，发展动能正迎来第三阶段：从模组走向系统供应商，“小富士康”初见端倪。

招商证券也认为，此次并购方案的目的之一就是迅速完成收购，该整合方案的进度超出预期，台系厂商加速移出大陆，立讯精密作为领头羊，大陆零部件与组装厂商技术将能力越来越强。

7 月 20 日，立讯精密股价高开低走，盘中一度拉升近 7%，截止收盘，涨幅 0.96%。立讯精密自从 2010 年上市以来，公司股价 10 年内最高涨幅超过 40 倍，目前总市值达 3889.32 亿元。

实际上，立讯收购纬创工厂符合全球产业链格局的变化趋势，是意料之中的事情。

2018 年中美贸易战以来，诸多国际品牌早已纷纷将供应链搬离中国大陆，而 2020 疫情爆发以来，这个趋势更加明显，而撤出的过程当中，会产生 “你丢我捡”的承接以及收购机会。

纬创将产能撤出大陆的端倪或许早已显露。纬创是继富士康及和硕之后，苹果的第三家 iPhone 组装厂，纬创早已积极在印度布局，目前在印度有三座工厂。

相比之下，目前纬创昆山工厂近两年的效益表现不佳。2019 年纬新资通公司营收上涨不到 0.1%。而且 2018 年利润为 1.6 亿新台币，2019 年仅有 6081 万新台币，利润更是腰斩一半以上。

而立讯精密正好是一个可靠的 “接盘手”。立讯精密与纬创昆山工厂或许有着千丝万缕的联系。2017 年，库克到昆山拜访了立讯精密，之后立讯精密获得苹果无线耳机的业务订单。立讯作为消费电子的龙头企业，能够通过收购纬创昆山工厂成功进入苹果供应链，背后少不了苹果的建议和扶持。

另外，昆山厂运营表现虽然平平，但却是纬创重金打造的优质资产。相关资料显示，2018 年纬创集团加码投资昆山后，开展新科技项目，把高端智能产品、新产品研制放在昆山，打造智能工厂。

一位业内人士指出，有了苹果的扶持，纬创昆山厂在立讯精密运作之下，很有可能获得更多的中高端机型订单。届时，纬创曾在昆山描绘的蓝图，或将由立讯精密接棒实现。

“虽然组装的利润很低，但若立讯成功介入 “主流领域”的组装业务，那么就可以反过来对更多的零组件取得更大的掌控权。”申万宏源电子团队认为。

除了纬创以外，iPhone、MacBook 金属外壳提供商可成科技也是一家被市场普遍预期撤离的台湾厂商，未来规划往东南亚布局工厂，如印度、越南、马来西亚等国家。

而立讯精密也可能承接可成的大陆工厂。

首先，立讯精密拥有非常亮眼的业绩。根据立讯精密发布的 2020 年一季报，公司实现营收 165.13 亿，同比增长 83.10%；实现归母净利润 9.82 亿，同比增长 59.40%；实现扣非归母净利润 8.97 亿元，同比增长 72.08%。尽管 2020 年上半年受到疫情影响，但是立讯的净利润依然维持增长，展现了强劲的盈利能力。

其次，立讯精密与其第一大客户——苹果深度绑定。2016 年至 2019 年这四年中，苹果作为其第一大客户，在其每年的总营收中占比分别为 33.18%、36.58%、44.85%、55.43%，营收占比逐年攀升。从供应产品单一化转向多元化，到苹果 TWS 耳机代工，再到如今的组装代工，立讯精密与苹果互相成就，共同成长。

除此之外，立讯精密的抗风险能力也非常强。首先，2019 年以来，立讯加强越南工厂、印度工厂布局，强化客户海外配套能力。苹果新款头戴式耳机 AirPods Studio，就委由立讯精密与歌尔股份在越南组装，成为苹果第一款全数由大陆企业代工的新产品。这说明苹果意在扶持优质的中国大陆代工厂，最大限度减少风险。

一位业内人士告诉新浪财经：“看哪些电子制造业，是加速在海外设立生产基地的，这些公司至少未来面临的风险相对会比较小、抗风险能力相对比较强，一旦遇上基本面腾飞就会如虎添翼。”

另外，相同的 5G 通讯布局理念也许能让这两家企业 “走到一起”。信达证券针对立讯精密一季报研究指出，公司在 2020 年内会导入大客户的手表组装及配套的 SiP 业务，2021 年则望在手机供应链上拓展全新业务，同时更需关注 5G 给公司带来的跨越式增长契机。

巧合的是，可成出售大陆工厂的目的是为了摆脱过时的金属机壳，未来将朝着 5G 复合材料机壳发展。

除了立讯精密，再看同样具备收购可成实力的蓝思科技和领益智造。

近两年来，蓝思科技已经在玻璃机壳、金属中框业务获得了华为等一线国产手机品牌的订单，如果能够投资可成的话，无疑将有助于其拿下苹果更多订单。同时，面对 5G 商用的历史性机遇，蓝思科技从几年前就已经着手布局相关产品研发，抢占行业制高点。

然而，苹果作为蓝思科技的第一大客户，其营收占比却逐年下降，从 2017 年的 49.37% 下降到 2019 年的 43.07%。同样，领益智造的客户也十分分散，2019 年第一大客户营收占比只有 16.14%，而在 2018 年只有 15.38%。

近年来，出于种种原因，部分台湾及海外制造业产能开始陆续撤出中国大陆，而国内相关制造业企业的技术能力与成本控制能力则不断精进，在全球供应链中的比较优势进一步增强。在此背景下，类似立讯精密收购纬创昆山工厂的案例可能持续不断的出现，而国内相关制造业企业的竞争优势也将借机愈加明显。