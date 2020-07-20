苹果 A14 处理器芯片谍照曝光，5 纳米制程加持！

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IT之家 7 月 20 日消息 有关苹果 iPhone 12 以及 A14 处理器芯片的爆料逐渐增多，近日爆料人士 @laobaiTD 也在推特曝光了苹果 A14 处理器的谍照。
目前尚不清楚此次流出的 A14 谍照是否是来自工厂内部的样片。
IT之家此前报道，苹果 A14 芯片将由 5nm 制程打造，爆料称芯片要到 8 月份才有望大规模出货，台积电方面今年预计将为苹果 iPhone 12 系列准备 8000 万枚 A14 芯片。
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