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韩媒：苹果 2021 年 iPhone 将全面采用触控一体型 OLED 屏幕

2020/7/20 15:31:40来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家7月20日消息  据韩国媒体 ET 新闻今日报道，业内人士 19 日透露，苹果将在 2021 年为新款 iPhone 订购触摸一体柔性 OLED 面板。ET 新闻称，苹果公司要求明年新 iPhone 所使用的全部面板都必须具有触控集成功能。

IT之家了解到，目前 iPhone 所使用的 OLED 屏幕上方具有一层单独的触敏层（将触摸传感器薄膜粘贴到面板上实现触控），而更换为触控一体型屏幕后可以在一个层内实现显示和触控功能。因此手机将会更轻薄，同时降低生产成本。

▲ 屏幕构成对比，图源 ET 新闻

ET 新闻称，iPhone 12 系列中6.1英寸机型或将为苹果首款采用触摸集成屏幕的机型，该机型屏幕面板由 Samsung Display 和LG Display提供。三星触摸集成屏幕首发于2017年的三星 Galaxy Note 7 中，此后三星一直致力于扩大该面板的产量。

▲ iPhone 12 系列屏幕供应商，6.1英寸iPhone 两型号为Samsung Display 与LG Display 共同供货，其他两型号为为Samsung Display 单独供货，图源 ET 新闻

除三星显示外，京东方也研发出了触摸一体式 OLED 的技术，但困于尚未达到苹果的质量标准而无法向其供货；LG Display 目前可以做到小批量（Paju E6 生产线）生产该面板，计划于明年向苹果向苹果方面供货。

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关键词：苹果OLED

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