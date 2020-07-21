特斯拉计划 Q3 再创电动汽车交付量新高

7 月 21 日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，特斯拉计划在 2020 年第三季度再创电动汽车交付量新高。

第二季度，特斯拉和其他大多数汽车制造商一样，受到了疫情的严重影响。其主要工厂关闭了一个多月，很多零售业务也受到了隔离措施的影响。最重要的是，全球经济形势下滑使许多消费者重新考虑是否购买像汽车这样的大宗商品。

尽管如此特斯拉表现相对较好，第二季度交付量和去年相比仅下降 5%，而其他大多数汽车制造商的交付量下降了 30% 或更多。

如今已进入第三季度，尽管疫情仍在许多市场产生巨大影响，特斯拉仍在努力推动交付量创下历史新高。

特斯拉告知其员工，本季度交付量目标是创造新的历史记录。

特斯拉上一次创下交付记录是在 2019 年第 4 季度，当时特斯拉交付了 11.2 万辆汽车。

特斯拉上海超级工厂 2019 年第四季度以来产量大幅增加，这将有助于特斯拉实现生产目标。特斯弗里蒙特工厂的 Model Y 产量也将继续增加。尽管本月晚些时候弗里蒙特工厂会进行短暂关闭以进行升级，但第三季度的大部分时间都能正常运行。

特斯拉还采取了几项举措，本季度的需求应该会有所增加。今年 5 月，特斯拉下调了最畅销车型 Model 3 电动汽车的价格，目前在美国市场的起售价仅为 3.8 万美元。此外，特斯拉最近还下调了基础版 Model Y 的价格，并在上周末推出了租赁 Model Y 的消费新选择。这两项举措都将提振特斯拉 Model Y 的销售。

虽然整个汽车业似乎复苏良好，但特斯拉不仅希望复苏，而且希望恢复增长。

考虑到特斯拉在第二季度实现交付汽车 9 万辆，第三季度应该可以打破 11.2 万辆的交付记录。