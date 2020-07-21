2020 上海国际电影节开幕，宣传短片由苹果 iPhone 11 Pro Max 拍摄

7 月 21 日上午消息，2020 年上海国际电影节将于 7 月 25 日至 8 月 2 日举办，本次电影节的宣传片短片由新锐导演杜中坤使用 iPhone 11 Pro Max 拍摄，通过该短片表达了本次电影节的主题 “团圆”。

该片以 “你凝视光，你就是光”为主题，表达了 “当我们在观看电影的时候，我们也会从电影中看到自己”的意境，并期盼久别银幕的观众能走进影院，与 “电影中的自己”重逢。整支短片由 iPhone 11 Pro Max 拍摄，没有借用任何辅助镜头。

在拍摄软件上，导演利用曾在去年秋季发布会与 iPhone 11 Pro 系列一同演示的 FiLMiC Pro 进行创作，通过该软件可以设置 LOG，像摄影机一样调节参数，同时还使用 FiLMiC Remote 应用进行远程控制，通过 iPad 当作监视器、开关摄影机。

同时导演也讲到了一些 iPhone 11 Pro Max 在拍摄方面的帮助，因为使用 iPhone 拍摄，转场时间大幅减少，还省去频繁换镜头的时间，同时三个镜头的亮度和色调表现统一，彼此独立又相互补充，可以得到很好的拍摄体验。

随着整个手机影像能力的提升，这也不是 iPhone 第一次出现在专业拍摄领域。大家熟悉的国内导演陈可辛、贾樟柯曾分别使用 iPhone 为我们呈现了不同气质的新年短片，国际上流行歌手 Lady Gaga、Selena Gomez 也都曾使用过 iPhone 来拍摄自己的音乐录影带。

由于 iPhone 本身轻便的特性，又在这代产品上加入了三摄系统，丰富了可适应的拍摄场景，同时一直以来苹果在色调、画面宽容度、软件生态方面的优势，都成为越来越多专业用户会采用它创作的理由。