罗森布拉特证券：苹果将iPhone 11 Pro减产25%

北京时间12月10日凌晨消息，市场有关2020年iPhone阵容的猜测还在继续升温，其中包括所谓的“iPhone SE 2”和“iPhone 12”。罗森布拉特证券（Rosenblatt Securities）发布了最新的投资者报告，详细阐述了市场对这些新手机的预期以及苹果公司的iPhone 11生产计划。

罗森布拉特证券的分析师张军（音译）表示，苹果公司正在削减截至2019年12月当季和截至2020年3月当季的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max产量，减产幅度最高达到了25%。整体而言，张军预测截至2020年3月当季的iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的产量将环比下降60%。这位分析师表示，产量下降可能是因为用户对4G智能手机的兴趣下降。

另一方面，摩根士丹利分析师凯蒂·休伯蒂（Katy Huberty）则对苹果公司正在减产的说法作出了反驳。休伯蒂表示，在过去两周时间里，她与苹果公司CFO卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）以及供应链合作伙伴见过面，而所有迹象都表明，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max等iPhone 11系列产品的整体表现强劲。

需要指出的一点是，罗森布拉特对苹果公司的看法倾向于非常悲观，该公司在最新报告中重申了对苹果公司股票的“卖出”（Sell）评级，目标价为150美元，而苹果公司股票目前的成交价约为每股267美元。

到目前为止，其他华尔街分析师对iPhone 11阵容的看法要乐观得多。具体来说，据称iPhone 11的销售情况远好于预期，而iPhone 11 Pro“在美国（的销售情况）也超出预期”。

罗森布拉特证券还在这份报告中作出预测称，苹果公司将在2020年秋季总共发布六款新的iPhone 12机型，其中包括一款作为iPhone 11后续产品的基本款“iPhone 12 4G”机型，背面配有6.1英寸LCD（液晶显示）面板和双摄像头。此外，预计苹果公司还将推出两款“iPhone 12 Pro”，配备5.4英寸OLED（有机发光二极管）显示屏和双后置摄像头，两者之间的区别则是分别支持4G和5G网络。

报告称，届时苹果公司将会推出的高端机型是iPhone 12 Pro Plus，有4G和5G两种版本；此外还将推出超高端机型“iPhone 12 Pro Max”，仅支持5G网络。

这一预测与天风证券分析师郭明錤对iPhone 12阵容的说法有所不同，他在上周预测称，苹果公司将在2020年发布配备OLED面板的4款新型iPhone，还将发布低价机型“iPhone SE 2”。