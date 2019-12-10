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Counterpoint：全球高端手机苹果份额占一半

2019/12/10 7:46:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月10日消息 根据市场研究机构Counterpoint Research的最新报告，今年第三季度，苹果公司在400美元以上高端机市场占据了超过一半份额，占比达52%，比去年同期48%的占比有所上升，排名第二和第三的三星和华为的市场占比分别为25%和12%。

市场数据显示，受益于华为Mate 30和P30等机型，在中国高端智能手机市场，华为占据了中国超过八成的高端智能手机市场份额，高于去年同期的73%。

Counterpoint的统计数据还表明，用户对于价格在600美元至800美元区间的智能手机的需求显著上升，由去年第三季度占高端机31%的份额激增到今年的43%，主要推动力量是苹果的iPhone XR；而价格区间在400美元至600美元的智能手机的需求则由去年同期的42%大幅下滑至24%。

此外，价格在800美元至1000美元区间的智能手机的需求也大幅增长了60%，占高端智能手机市场整体销量的21%，主要的推动因素是三星的Galaxy S10和Galaxy Note 10系列手机。

报告还显示，第三季度智能手机的市场销售价格平均提高了5%。在5G智能手机市场上，三星、LG和vivo排名分列前三，占比分别为74%、11%和5%。

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