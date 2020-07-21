微软耐克星巴克等宣布组建碳减排联盟：“向净零过渡”

北京时间 21 日消息，微软、耐克、星巴克、联合利华与达能集团等跨国公司正在组建一个新的联盟，致力于分享减少碳排放的资源和策略。

该联盟名为 “向净零过渡”，成员还包括梅赛德斯 - 奔驰、丹麦航运巨头马士基、印度IT巨头 Wipro 以及巴西化妆品巨头 Natura，未来还将招募新的成员。

该联盟将与非营利机构环境保护基金（Environmental Defense Fund）合作，并将分享关于减少排放、投资于碳减排技术和协调公共政策目标的信息。