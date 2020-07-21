微软 Win10 “开始”菜单圆角磁贴设计曝光

IT之家7月21日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软近期对 Windows 10 的未来版本的设计有了新的想法，最新发展表明，圆角磁贴成为下一个关注的焦点。

为了使 Windows 10 的界面与 Web、应用程序样式的方向保持一致，微软有意在操作系统的下一个主要版本中引入 “开始”菜单圆角磁贴。

我们已经看到微软一直在尝试对操作系统进行圆角化处理。去年，微软发布了一项提案，基于 XAML 的应用程序中带有圆角的默认控件样式进行更新，以使其易于为开发人员定制。

微软现在正在考虑的是一种更新的设计，不是尖角和正方形的拐角，它将具有用于上下文菜单的弯曲或圆形拐角。在微软的 “提示与技巧”页面上发布的弹出窗口中，发现了新的图形，显示出圆角可能会出现在 “开始”菜单和任务栏搜索栏上。

如果仔细查看上面的截图，上下文菜单和 Windows 搜索栏的拐角将变为圆形。尽管这只是一个小小的美学变化，但它确实为 Windows 10 的 “开始”菜单和任务栏带来了更现代的感觉。

IT之家获悉，其实包括 Windows 7 和 Windows Vista 在内的早期版本的 Windows 都有圆角设计，但在 Windows 8 和 Windows 10 的 Metro 用户界面下，微软放弃了 Windows 7 的基于 Aero 的圆角，从而在 Windows 10 上实现了尖角和直角。

微软的目标是统一跨应用程序和操作系统的通用控件，以实现更高的整体一致性。

除了圆角之外，微软还在为 “开始”菜单开发新的感知主题的动态磁贴。

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