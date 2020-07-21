深圳：8 月实现 5G 网络全市覆盖，光纤接入用户占比达 94.2%

IT之家 7 月 21 日消息 据深圳发布微信公众号消息，今年是深圳经济特区建立 40 周年，也是粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设全面铺开、纵深推进的关键之年。深圳大力推进新基建，紧紧抓住人工智能、机器人、无接触消费、大数据、云计算等新业态、新模式和新产业发展机遇，启动高质量发展引擎，打造新的经济增长极。

IT之家了解到，深圳市政府副秘书长吴优表示，深圳作为一座以 “科技”和 “创新”著称的城市，必须在新型基础设施建设领域率先发力，走在全国前列。目前，深圳已经在新基建的部分领域取得一系列成就，包括 5G 商用进程建设成效显著，8 月将实现 5G 网络全市覆盖；宽带普及和光纤入户建设处于国际先行梯队，固定宽带人口普及率 51.5%，光纤接入用户占比达 94.2%。

除此之外，深圳在人工智能、工业互联网、智能网联汽车、重大科技基础设施等领域的建设和发展水平也保持国内领先。

吴优表示，深圳具有全球最完备、响应速度最快的电子信息产业链，电子信息产业总产值约占全国的 1/6 以上。依托完备的产业链配套，本地企业如腾讯、比亚迪等已在 “新基建”多个领域建立领先优势，可率先构建 “新基建”系统解决方案，有效服务全国 “新基建”布局建设。