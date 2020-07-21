因存在过热问题，LG 召回 6 万台 OLED 电视

IT之家 7 月 21 日消息 LG 电子表示，由于可能存在过热问题，该公司正在召回约 6 万台在韩国销售的 OLED 电视，以更换其电源板。

据悉，此次找回将影响从 2016 年 2 月到 2019 年 9 月销售的 18 种不同型号的 OLED 电视。

LG 表示，其使用的一些组件出现了性能下降，然后导致电源板的电流增加，有可能导致过热。

目前 LG 已经对 6 万台受影响的总设备中的 2.2 万台进行了元件调换。LG 表示：“过热问题只发生在使用该组件的全部机型中的极少数机型中，但为了客户的安全，我们将为所有机型提供免费的组件调换。”LG 对给客户带来的不便表示歉意。

受影响的机型为 2016 年款的 OLED65E6、OLED65G6 和 OLED77G6；2017 年款的 OLED65B7、OLED65C7、OLED65E7、OLED65G7、OLED65W7、OLED77G7 和 OLED77W7。2018 年的机型为 OLED65G8、OLED65W8、OLED77C8 和 OLED77W8；2019 年受影响的机型为 OLED65W9、OLED77B9、OLED77C9 和 OLED77W9。

IT之家了解到，LG 上个月在全球范围内推出了一款 48 英寸的 OLED 电视，被誉为是迄今为止最小的 OLED 电视。同月，该公司预测，由于受到 COVID-19 疫情的影响，第二季度利润将下降 24%。在此之前，该公司宣布调整全球电视生产线，将韩国的大部分业务转移到印尼以提高效率。