Xbox 负责人：7 月 24 日将展示微软史上最多样化的第一方游戏阵容

IT之家 7 月 21 日消息 微软 Xbox 负责人 Phil Spencer 最近在一次访谈中表示，7 月 24 日的 Xbox 活动中将展示历来最多样化的第一方游戏阵容。

据悉，Phil 在 Polygon 的采访中谈到了自己对游戏阵容的看法，他表示自己对 XSX 的首发阵容非常看好，向下兼容和 XGP 能够让玩家足以在 XSX 发售当天就能享受这些有吸引力的游戏阵容。

众所周知，微软在过去几年里，投资了很多游戏和多样化的工作室，而其成果也将于 7 月 24 日的 Xbox 活动中展示。

据悉 Xbox Games Showcase 活动中，官方会展示旗下 Xbox 游戏工作室制作的游戏，包括《光环：无限》。不仅仅是《光环》，另外来自黑曜石的《Grounded》也将亮相。此外，Xbox Game Studio 旗下众多工作室的新作也是备受玩家期待。The Information 此前曾表示，微软有意收购华纳兄弟游戏部门，以增强其 Xbox 部门的游戏制作能力。

微软或许还会透露有关旗下忍者理论工作室的新作《地狱之刃 II：塞娜的献祭》，以及《极限竞速》和《战争机器》等系列在 Xbox Series X 上运行的更多细节。

IT之家了解到，Xbox 官方宣布，Xbox Games Showcase 将于北京时间 7 月 24 日 0 点举办，届时将同步在 Xbox 哔哩哔哩官方频道分享部分正在开发过程中的第一方游戏作品阵容。