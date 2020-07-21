内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

Xbox 负责人：7 月 24 日将展示微软史上最多样化的第一方游戏阵容

2020/7/21 15:46:38来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 21 日消息 微软 Xbox 负责人 Phil Spencer 最近在一次访谈中表示，7 月 24 日的 Xbox 活动中将展示历来最多样化的第一方游戏阵容。

据悉，Phil 在 Polygon 的采访中谈到了自己对游戏阵容的看法，他表示自己对 XSX 的首发阵容非常看好，向下兼容和 XGP 能够让玩家足以在 XSX 发售当天就能享受这些有吸引力的游戏阵容。

众所周知，微软在过去几年里，投资了很多游戏和多样化的工作室，而其成果也将于 7 月 24 日的 Xbox 活动中展示。

据悉 Xbox Games Showcase 活动中，官方会展示旗下 Xbox 游戏工作室制作的游戏，包括《光环：无限》。不仅仅是《光环》，另外来自黑曜石的《Grounded》也将亮相。此外，Xbox Game Studio 旗下众多工作室的新作也是备受玩家期待。The Information 此前曾表示，微软有意收购华纳兄弟游戏部门，以增强其 Xbox 部门的游戏制作能力。

微软或许还会透露有关旗下忍者理论工作室的新作《地狱之刃 II：塞娜的献祭》，以及《极限竞速》和《战争机器》等系列在 Xbox Series X 上运行的更多细节。

IT之家了解到，Xbox 官方宣布，Xbox Games Showcase 将于北京时间 7 月 24 日 0 点举办，届时将同步在 Xbox 哔哩哔哩官方频道分享部分正在开发过程中的第一方游戏作品阵容。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Xbox游戏

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    