拼多多回应特斯拉：车子是正品，补贴也是真的

7 月 21 日消息，针对拼多多平台宜买车汽车旗舰店推出的 2019 款特斯拉 Model3 万人团购活动，特斯拉发布声明否认与宜买车或拼多多就该团购活动有任何合作，也未与宜买车或拼多多有过任何形式的委托销售服务，亦未就此次团购活动向宜买车或拼多多销售过任何特斯拉生产车辆。拼多多回应凤凰网科技表示，已经与商家核实，车子是正品的特斯拉，补贴也是真的。

此前，拼多多平台上的宜买车汽车旗舰店上线了 “特斯拉中国 - Model 3 2019 款 标准续航后驱升级版”的万人团购活动”，团购活动价 251800 元，比官方指导价 291800 元还便宜了 4 万元。

商品详情页介绍，该车辆为里程数不超过 200km 的不带临牌新车，客户购买后续自行进行保险、上牌、报税。用户订购成功后，宜买车会联系客户确认相关信息，并在客户尾款支付后的 30 个工作日完成交付。相关交付由宜买车门店统一包邮交付。

宜买车官网显示，宜买车成立于 2015 年，总部位于厦门，是一家汽车新零售服务平台，先后获得过由险峰长青、险峰旗云投资的数千万元 A 轮融资，以及蓝驰创投、GGV 纪源资本联合领投的 1.5 亿元 A + 轮融资。

这家公司主打下沉市场。官网信息显示，宜买车自称是 “新型汽车超市的开创者”，它以三四线城市切入，瞄准二级分销商模式现存痛点，以解决汽车经销中 “车源、客源、交易场景”三大核心难题。此前，宜买车曾与卖好车达成战略合作。

目前，宜买车尚未对此事进行回应。拼多多方面向凤凰网科技强调，车子是正品，补贴也是真的。

这并非拼多多万人团第一次受到品牌方质疑。此前，任天堂国内代理商腾讯 Nintendo Switch 曾发布声明，表示拼多多平台及其平台上的店铺均未获得任天堂授权销售腾讯代理的 Nintendo Switch 游戏机、官方配件和游戏。