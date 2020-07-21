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谷歌痛失一员大将：前 Pixel 首席影像工程师跳槽 Adobe

2020/7/21 16:27:35来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 21 日消息 Adobe 今天宣布，前谷歌 Pixel 首席影像工程师 Marc Levoy 已经加入 Adobe，将打造一款通用相机应用。

Levoy 领导的团队开发了谷歌 Pixel 智能手机中令人印象深刻的计算摄影技术，包括夜视（Night Sight）、人像模式和 HDR + 等功能。Pixel 系列以只需要一个摄像头就能与其它手机在拍照方面竞争而闻名，直到对更清晰的变焦图像的需求促使谷歌在去年的 Pixel 4 中增加了第二个长焦镜头。LEVOY 的工作显然也激励了苹果、三星和其他公司加强他们的计算机摄影技术。

在 Adobe，Levoy 可能正计划制作一款出色的相机应用，不仅仅是为 Pixel 用户。Levoy 将在 Adobe 公司从事计算摄影项目，耐人寻味的是，他的工作将 “以通用相机应用的概念为中心”，但还不清楚具体细节。

Adobe 已经在 Photoshop Camera 中提供了一个相机应用，Adobe Lightroom 应用中也内置了一个，但也许 Adobe 对其相机应用有更宏伟的愿景。Adobe 在邮件中表示，Levoy 还将与 Photoshop Camera、Adobe Research 和 Sensei AI 团队合作，Levoy 将向 Adobe CTO Abhay Parasnis 汇报工作，他从今天开始上班。

IT之家了解到，Levoy 在谷歌工作了近 6 年后，于今年 3 月离开了谷歌。在全职加入谷歌之前，Levoy 曾作为谷歌前 Moonshot 部门 Google X 的客座教师，参与了价值 1500 美元的谷歌眼镜探索版的摄像头研发工作，他还于 2002 年在斯坦福大学启动了谷歌资助的研究项目，该项目最终成为谷歌地图中的街景，Levoy 也是斯坦福大学的计算机图形学研究人员。

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关键词：Adobe谷歌Pixel

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