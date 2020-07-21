诺基亚宣布将为企业提供首个商用 5G SA 网络部署方案

IT之家7月21日消息 诺基亚今日宣布推出了首个面向企业的新型 5G SA 专网解决方案。诺基亚今日下午发文称，SANDVIK 将在芬兰坦佩雷的矿区测试部署诺基亚 5G SA 工业专用级无线网络，称其 5G 方案可满足最苛刻的工业和制造业场景。

诺基亚还推出了全球首个 87 频段（410MHz）无线电，扩大全国范围内的无线专网覆盖范围，涵盖关键物联网运营商、公共安全、交通和公用事业；增加了 TD-LTE config 0 上行链路带宽，改善了视频和基于机器的无线专网；扩展了对在专用无线解决方案上的 4.9G / LTE 切片方案的支持，以满足在特定领域保证高性能的 KPI 需求分配。

诺基亚方面称，其可为客户提供市场上最全面的高性能 4.9G / LTE 和 5G 专用无线网络解决方案。借助诺基亚新的 5G SA 网络解决方案，企业客户可以选择部署诺基亚数字自动化云服务（NDAC），也可以根据需要通过诺基亚模块化的无线专网进一步自定义制定网络。

诺基亚在全球拥有 180 多个无线专网客户，其中 30 多家使用了 5G。对于其工业无线专网，率先支持的企业包括 SANDVIK、德国铁路、汉莎技术公司和丰田生产工程公司。

IT之家了解到，由于某些原因，欧洲部分国家放弃了华为的 5G 网络解决方案而转向爱立信和诺基亚方案。据季度财报，爱立信目前已经在全球范围内拿到了 99 个 5G 商业合同，而诺基亚也在全球获得了 70 个 5G 商业合同。