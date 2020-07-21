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领英宣布裁员 960 人：疫情导致企业暂停招聘

2020/7/21 17:14:30来源：新浪科技作者：李明责编：西瓜/实习评论：

北京时间 7 月 21 日下午消息，据国外媒体报道，微软旗下职业社交网站领英（LinkedIn）今日宣布，受疫情的影响，公司将裁员约 960 人，占其全球员工总数的 6%。

领英总部位于美国加州，主要帮助雇主评估候选人是否适合担任某一职位，而员工则使用该平台寻找新工作。该公司今日称，此次裁员主要是因为，新冠病毒疫情正在持续影响市场对其招聘产品的需求。

领英表示，此次裁员将影响其全球的销售和招聘部门。领英 CEO 赖安 · 罗斯兰斯基（Ryan Roslansky）在公司网站上宣布了这一计划，他说，公司将为美国员工提供至少 10 周的遣散费和为期一年的医疗保险，并将从下岗员工中招聘新设立的职位。

罗斯兰斯基说：“我想让大家知道，这是我们计划中的唯一一次裁员。”罗斯兰斯基还称，受裁员影响的员工将能够继续保留公司发放的手机、笔记本电脑和最近购买的设备，以帮助他们在进行职业过渡的同时在家工作。

目前，领英尚未通知哪些员工将被裁员。受疫情的影响，世界各地许多企业都大幅削减、停止招聘，甚至还进行了裁员，这使得领英的业务也受到了严重拖累。

领英表示，受裁员影响的员工将于本周收到通知。在未来几个小时内，他们就会收到开会邀请，以了解更多关于下一步行动的信息。

罗斯兰斯基说：“如果你没有收到会议邀请，就意味着不会受到此次裁员的直接影响。”

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关键词：微软领英

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