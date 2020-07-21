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魅族基于安卓 10 的首个 Flyme 内测版已推送：16s Pro/16s 尝鲜，可强制开启 90Hz 刷新率

2020/7/21 17:49:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 21 日消息 据魅族 Flyme 官微消息，基于 Android 10 的 Flyme 首个内测版本已推送。

魅族官方称，本次推送机型为 16s Pro、16s，16th Plus、16th 目前仍存在异常重启问题未能如期发布，预计本周内推送，其余机型计划 7 月底发布，另外 Android 10 内测报名将于 7 月 31 日截止。

IT之家了解到，除了官方提供的更新内容外，此次系统更新还带来了强制开启 90Hz 屏幕刷新率的功能，但目前该功能是作为开发者选项提供。

更新内容：

· 双无线网络加速

2.4G 和 5G 网络同时连接无缝切换，打造玩游戏不延迟、看图零加载的网络环境

· 相机

新增隐秘角落、黑夜鎏金等多款滤镜，同时支持多种导入方式，从此实现滤镜自由，轻松拍出高级感大片

· 桌面快捷菜单

长按应用图标呼出并选择执行，简化了从桌面到应用内的操作步骤，部分应用支持拖动选项至桌面形成独立图标，一步到位

· 音乐通知

通知栏和锁屏页面更好地适配了音乐专辑的封面效果，支持上下曲切换和进度条控制，视听浑然一体，欣赏更深层

· 多任务

调整卡片的排列方式和细节动画，下拉或点击顶部图标选择锁定、模糊和分屏等操作，提升操作便利性

· 深色模式

夜间模式更名为深色模式，重新调整视觉效果并减少压暗处理，日间也同样适用

根据当前地理位置的日出日落智能切换，异地出差或者旅行时也能满足使用习惯

路径：设置_显示和亮度_深色模式_定时启用深色模式

调整启动和关闭深色模式的动画效果，过渡更加细腻舒缓

· 游戏模式

游戏面板中应用展示跟随小窗菜单的排序设置，游戏过程也能畅享便捷操作，满足多样需求

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关键词：Flyme魅族

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