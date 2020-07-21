工信部：上半年电信业务收入累计完成 6927 亿元 同比增长 3.2%

工信部公布 2020 年上半年通信业经济运行情况。上半年，电信业务收入累计完成 6927 亿元，同比增长 3.2%，增速较一季度提高 1.4 个百分点。

固定通信业务收入平稳增长，移动通信业务收入降幅持续收窄。上半年，三家基础电信企业实现固定通信业务收入 2363 亿元，同比增长 12%，增速较上年同期和一季度均提高 2.2 个百分点，占电信业务收入的比重为 34.1%；实现移动通信业务收入 4564 亿元，同比下降 0.9%，降幅较上年同期和一季度分别收窄 3.1 个和 1 个百分点，占电信业务收入的比重为 65.9%。

数据及互联网业务收入平稳增长，支撑电信业务收入稳步增长。上半年，三家基础电信企业完成固定和移动数据及互联网业务收入分别为 1157 亿元和 3185 亿元，同比增长 7.6% 和 3.2%，在电信业务收入中占比分别为 16.7% 和 46%，同比提高 0.7 个和 0.1 个百分点，拉动电信业务收入增长 1.2 个和 1.5 个百分点，是电信业务收入稳定增长的主要支柱。

固定增值及其他收入加快增长，是电信业务收入增长的第一推动力。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、人工智能等新兴业务，上半年共完成固定增值业务收入 903 亿元，同比增长 23.5%，增速较一季度提高 4.6 个百分点，在电信业务收入中占比为 13%，占比较去年同期提升 1.7 个百分点，拉动电信业务收入增长 2.6 个百分点。