工信部：三家基础电信企业的移动电话用户总数达 15.9 亿户

7 月 21 日消息，工信部公布2020 年上半年通信业经济运行情况。上半年，电信业务收入累计完成 6927 亿元，同比增长 3.2%，增速较一季度提高 1.4 个百分点。

电信用户发展情况方面，截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 15.95 亿户，同比增长 0.6%。其中 4G 用户数为 12.83 亿户，同比增长 4.2%，在移动电话用户总数中占比为 80.4%，占比较一季度提高 0.2 个百分点。

固定宽带接入用户向高速率迁移，百兆接入用户占比逐步提升。截至 6 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.65 亿户，同比增长 7%，比上年末净增 1573 万户。其中，光纤接入（FTTH/O）用户 4.34 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 93.2%。100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 4.04 亿户，占总用户数的 86.8%，占比较一季度提高 1.5 个百分点；随着千兆宽带服务推广加快，1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 267 万户，比上年末（87 万户）净增 180 万户。

蜂窝物联网用户快速增长，手机上网用户对移动电话用户渗透率稳中有升。截至 6 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 11.06 亿户，同比增长 32.7%，比上年末净增 7812 万户，其中应用于智能制造、智慧交通、智慧公共事业的终端用户占比分别达 21.1%、18.2%、21.4%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.04 亿户，同比增长 7.9%。手机上网用户数达 13.2 亿户，对移动电话用户的渗透率为 82.8%，较上年末提升 0.6 个百分点。