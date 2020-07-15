工信部等三部门发布关于开展新能源汽车下乡活动的通知

IT之家7月15日消息 IT之家从工业和信息化部官网获悉，工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅发布关于开展新能源汽车下乡活动的通知。

以下为《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》全文：

各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门、农业农村（农牧）厅（局、委）、商务主管部门：

为促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民出行方式升级，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略，工业和信息化部、农业农村部、商务部决定联合组织开展新能源汽车下乡活动。现就有关事项通知如下：

一、活动主题

绿色、智能、安全——一步跨入 “新”时代，助力乡村振兴战略

二、活动时间

2020 年 7 月 - 2020 年 12 月

三、组织形式

（一）本次活动委托中国汽车工业协会组织实施，请各地工业和信息化、农业农村、商务主管部门（以下统称各地）做好配合工作。

（二）安排 1 场启动活动（山东省青岛市，时间拟于 7 月下旬）、4 场专场活动（分别位于海南省海口市、云南省昆明市、四川省成都市、山西省太原市，时间从 8 月下旬至 9 月下旬）、系列企业活动。

（三）活动期间地方人民政府发布本地区支持新能源汽车下乡等有关政策，参与汽车企业（名单见附件）发布活动车型和优惠措施。

（四）通过相关部委和地方政府宣传平台、中国汽车工业协会自有及联动媒体宣传平台、各车企传播渠道等开展活动宣传报道。

四、活动要求

（一）加强组织领导。各地要高度重视、密切配合，加强人员和经费保障，确保各项活动顺利进行并取得实效。同时，要坚决贯彻执行中央八项规定精神，坚持节俭办活动。

（二）做好安全保障。各地要严格遵守当地疫情防控要求，在做好常态化疫情防控的前提下，加强安全防护，严防事故发生。要制定工作方案、安全方案和疫情防控工作应急预案，细化工作措施，明确责任分工，确保任务落实到位。

（三）注重舆论引导。各地要运用新闻媒体、微博微信、广播电视等渠道，重点宣传新能源汽车绿色、智能、安全以及使用成本低、驾乘体验好、维护保养方便、配置选择丰富等优势，为新能源汽车推广应用营造良好舆论环境。

联系方式：

工业和信息化部装备工业一司 白华 010-68205609

农业农村部科技教育司 石祖梁 010-59192909

商务部消费促进司 宋英杰 010-85093685

附件：参与活动汽车企业及车型

工业和信息化部办公厅

农业农村部办公厅

商务部办公厅

2020 年 7 月 14 日

附件

参与活动汽车企业及车型

北京新能源汽车股份有限公司（北汽新能源 EC3）

长城汽车股份有限公司（长城欧拉 R1 和欧拉 IQ）

上汽通用五菱汽车股份有限公司（宝骏 E100、E200；宏光迷你 EV）

重庆长安新能源汽车有限公司（长安奔奔 E-star）

奇瑞新能源汽车技术有限公司（奇瑞 EQ1）

安徽江淮汽车集团股份有限公司（江淮 IEV6E）

比亚迪股份有限公司（比亚迪元、E1、E2、E3）

东风汽车集团有限公司（新能源 EX1）

一汽奔腾轿车有限公司 (奔腾 E01)

浙江合众新能源汽车有限公司 (哪吒 N01)