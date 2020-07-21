郝景芳：未来 200 年火星生活将以科学家为主

网易火星知识官介绍：郝景芳，小说作者，童行学院创始人，芳景科幻创始人。2016年第74届世界科幻大会，凭短篇小说《北京折叠》获最佳中短篇小说奖。2017年创立儿童通识教育品牌“童行学院”，为孩子打开视野、提升思维、培养创造力。2019年创办“折叠宇宙”科幻自媒体，致力于科技破圈、科幻跨界，带来艺术与科学融合的创意未来。



中国首次自主火星探测任务“天问一号”将于今年7月择机发射，目标是通过一次发射任务，实现火星环绕和着陆巡视，开展火星全球性和综合性探测，并对火星表面重点地区进行精细巡视勘查。

网易新闻在火星探测器发射之际，将策划重磅系列报道《一起去火星》，为广大网友呈现完整且新颖的火星科普知识，带大家一起“穿越”火星。我们精选了大家最关心的十大火星疑问，特邀十大火星知识官，为网友做了一一解答。

其中，“你期待的火星生活是什么样子的”的话题，网易科技特邀了雨果奖获得者、科幻作家郝景芳为我们畅享。

郝景芳表示，在火星上的生活，在可预见的未来一定是在封闭环境下有限资源条件下的生存。

这就意味着火星生活不可能是非常自由的，一定是将所有人束缚在一个有限的空间里。这样才能保证可呼吸和空气，可分配的食物，能源和最高效的物资调配方式。“所以，这样营造出来的生存空间和社会，和我们地球上极大丰富的世界资源非常不一样，也会非常经济有效的方式去运行，火星上的社会几乎肯定是科学家工程师和高级知识分子创造出来的社会，也一定是一个非常信息化的社会。”郝景芳认为。

因为其认为人类在火星上生存还是首先要解决最重要的生存问题，衣食住行的问题，都会遇到很大阻碍。

因此，郝景芳表示未来100-200年内就可能会上火星上生存，但一定是科学家和工程师为主的实验化的生存空间。

其实，在2016年郝景芳出版的科幻小说《流浪苍穹》中，郝景芳就畅享了火星与地球的生活。该小说讲述了火星在经历了漫长的独立战争后，建立了自己的政权。

在干枯几近死亡的火星上用玻璃建造自己的城市，与地球不同的是，火星的一切都是按照国父们的理想构造的，是一个产品经济的社会，与地球的凌乱自由之美相比，火星优越在她的井然有序，神圣在她承担着人类探索无穷宇宙的责任。

在战争之后，两颗行星又开始了交流，一群火星少年被送往地球，在那里学习、长大，当他们重返火星时，却发现自己的命运被两个互相猜忌的世界所裹挟席卷。