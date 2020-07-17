转运成功！我国首次火星探测任务即将正式启航

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IT之家7月17日消息 从中国航天科技集团获悉，今日上午，长征五号遥四运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区总装测试工作后，垂直转运至发射区。后续，在完成火箭功能检查和联合测试工作，并确认最终状态后，火箭将加注推进剂，按计划实施发射。
IT之家了解到，我国计划于 7 月下旬到 8 月上旬择机实施首次火星探测任务（行星探测工程 “天问一号”任务）。
此前，火箭于 5 月底运抵发射场后，按照飞行任务测试发射流程，陆续完成了总装、测试等各项准备工作。
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