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阿联酋 “希望号”火星探测器将于明天发射升空，明年抵达红色星球

2020/7/19 23:00:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 19 日消息 阿联酋航天局和穆罕默德 · 本 · 拉希德太空中心联合宣布，阿联酋希望号火星探测器最新的计划发射时间为迪拜当地时间 7 月 20 日凌晨 1 时 58 分（北京时间 7 月 20 日凌晨 5 时 58 分）。

一枚载有阿联酋火星探测器的日本 H-IIA 火箭已被放置在发射台上，H-IIA 火箭的供应商三菱重工周日宣布，准备工作已经完成，火箭现在已经在发射台上。

希望号预计将于 2021 年 2 月到达火星，这一年也是阿联酋庆祝建国 50 周年的日子。对于这个依赖石油的经济体来说，希望号任务的成功将是其在太空中寻求未来的重要一步。

希望号将携带研究火星高层大气和监测气候变化的仪器，计划绕这颗红色星球至少两年。阿联酋表示，它将首次提供不同季节的火星大气层的完整视图。作为航天发展的新秀，阿联酋迄今已成功发射了 3 颗观测卫星，但尚未超越地球轨道。

IT之家了解到，2020 年有短短几周时间，太阳、地球和火星成一条直线，地球与火星之间的距离最短，2020 年火星发射窗口期间，全球将有 4 项火星发射任务，分别由中国、美国、欧盟和阿联酋主导，日本计划在 2024 年进行自己的火星探月任务。

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关键词：火星

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