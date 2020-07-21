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王帅：阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音

2020/7/21 19:35:40来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 21 日消息 阿里集团市场公关委员会主席王帅今晚在微博发文称，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。

王帅还称，阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。我们永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。

值得一提的是，6 月 22 日王帅在微博发文称，认真生活，快乐工作，是阿里价值观的一条。这是公司的一个朴素要求，也要靠每个人的自我要求和节制。外界对阿里的批评，我们感受到的是这么多人关心阿里的价值观，这是对一个好的公司，优秀的年轻人的期望和监督。这是友善的，这对我们是一种鞭策。

IT之家了解到，4 月 17 日，天猫总裁蒋凡夫人在微博上喊话网红张大奕，在网络上引发关注。4 月 27 日阿里巴巴集团公布了蒋凡事件的调查处理结果，确认阿里在 2016 年投资如涵电商的决策与蒋凡无关；蒋凡对如涵电商、张大奕所有淘宝、天猫店铺的经营活动并无任何利益输送行为。但蒋凡在公司重要的岗位上，因个人家庭问题处理不当，引发严重舆论危机，给公司声誉造成重大影响。经阿里巴巴管理层讨论决定对蒋凡做出取消阿里合伙人身份等处罚。

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关键词：阿里巴巴

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