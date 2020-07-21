海信要做消费级显示器？官方预热曲面屏新品

IT之家7月21日消息 今天，海信视像科技股份有限公司总裁于芝涛在微博中预热了显示器新品。

如上图所示，于芝涛指的亮点很明显就是标有海信logo的曲面屏显示器了。

这款海信显示器采用了曲面屏设计，底座似乎是一个三脚架结构，具体参数不详。

IT之家注意到，许多网友猜测这是一款桌面一体机，也存在一定的可能性。

▲海信官网暂无消费级显示器或一体机的选项。

目前，海信暂未公布这款新品的发布时间。