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特斯拉市值近 3000 亿美元，马斯克再获价值 21 亿美元奖金

2020/7/22 7:34:35来源：网易科技作者：辰辰责编：骑士评论：

7 月 22 日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周二收盘，电动汽车制造商特斯拉过去六个月的平均市值超过 1500 亿美元，最新市值2908亿美元，公司首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）解锁第二部分薪酬奖励，价值 21 亿美元。

据彭博社汇编的数据显示，尽管当地时间周二这家电动汽车制造商的股价有所下跌，但公司过去 6 个月的平均市值仍超过 1,500 亿美元。这意味着马斯克现在可以行使 169 万份股票期权，但必须至少等待 5 年才能出售这些期权。

这些期权的行权价格为 350.02 美元，这意味着如果他行使期权并立即出售股票，将获得 21 亿美元的收益。

今年 5 月份，特斯拉过去 6 个月的平均市值突破 1000 亿美元，马斯克解锁了第一笔薪酬奖励。自那以来，该公司股价继续上涨，目前市值已经超过了丰田汽车、大众汽车和现代汽车的市值之和。

马斯克的薪酬方案是首席执行官与董事会达成的规模最大企业薪酬协议，其中包括 2030 万份期权，共分为 12 个部分。据特斯拉估计，如果所有目标都能够实现，马斯克可能会获得逾 500 亿美元的收入。

当地时间周二，特斯拉股价下跌 4.5% 至 1568.36 美元，将今年以来的涨幅降至 275%。

要想获得第三笔薪酬奖励，特斯拉六个月的平均市值必须达到 2000 亿美元，连续四个季度的营收要么达到 350 亿美元，要么经过调整后的利息、税项、折旧和摊销前利润达到 30 亿美元。

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关键词：特斯拉马斯克

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