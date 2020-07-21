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特斯拉再次入选新能源车推荐目录，均搭载三元锂动力电池

2020/7/21 20:08:02来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 7 月 21 日消息 工信部在官网上发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2020 年第 8 批），包括特斯拉（上海）有限公司生产的两款车型在内的 332 款车型被列入推荐目录。

根据上述目录，特斯拉本次列入推荐目录的两款车型型号分别为 TSL7000BEVBA0、TSL7000BEVBA1，均搭载三元锂动力电池，电池系统能量密度均为 161Wh/kg。

值得一提的是，上个月工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录（2020 年第 7 批），特斯拉（上海）有限公司特斯拉 Model3 标准续航版在列，储能装置种类为磷酸铁锂电池。

IT之家了解到，在能量密度、低温性能，倍率性能等方面，三元锂离子电池综合性能优于磷酸铁锂电池，但是在稳定性以及成本上，磷酸铁锂电池占据优势。在国家补贴新政对能量和续航提出更高要求后，在小型乘用车领域，三元锂电池已经全面取代磷酸铁锂电池。

根据此前特斯拉与宁德时代合作的信息中披露，宁德时代供货有效期限为 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。预计磷酸铁锂电池版 Model 3 的交付时间大约是在 7 月中到 8 月份左右，该供货日期也与此次申报的车型上市日期大概率重叠。

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关键词：特斯拉

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