Model S/X 外形终于要变，特斯拉秘密项目曝光

IT之家 7 月 21 日消息 外媒 Electrek 发现了一个名为 “Palladium”的特斯拉新秘密项目，项目涉及到 Model S 和 Model X 的一些重要更新。

今年早些时候，Electrek 披露了特斯拉 “Roadrunner”秘密项目的信息，该项目旨在制造特斯拉自己的新型电池单元和生产技术。现在有消息人士向 Electrek 证实，特斯拉还有一个代号为 “Palladium”的秘密项目，目前正在内华达州的弗里蒙特工厂和 Gigafactory 部署。

由于特斯拉在整个组织内将信息分门别类，因此目前对该项目了解不多，但 Electrek 已经能够从几个消息来源确认其存在。

据悉，该项目涉及为 Model S 和 Model X 的更新版本建立新的生产线。据知情人士透露，新的 Palladium 更新将涉及新的电池模块和驱动单元，这些模块将作为即将推出的 “Plaid”版 Model S 和 Model X 的基础。新的动力系统将实现三电机配置，并具有更高的性能和效率。

另一位消息人士告诉 Electrek，这涉及到的不仅仅是动力系统，一位员工甚至提到了新的 “Model S 和 Model X 车身”，这意味着新版车辆将拥有不同的车身设计。

特斯拉测试 Model S Plaid 版的早期原型车时，确实采用了一些车身改装，但目前还不清楚特斯拉是否计划将这些改装带到量产版车型上。

作为新的 Palladium 项目的一部分，特斯拉目前正在更新弗里蒙特工厂和内华达州的生产线。具体的推出时间还不清楚，但在特斯拉 9 月举行 “电池日”活动时应该能准备就绪。

IT之家了解到，钯金（Palladium）是六种铂族金属之一，全世界开采的大部分钯金最终都会被用于汽车尾气中的催化转化器。目前还不清楚新款 Model S 和 Model X 中的一些新组件是否使用了这种材料，也可能是特斯拉对需要钯金净化排放的内燃机的一种嘲讽。