特斯拉将现售车型第一笔付款下调至 1000 元且不可退款

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（原标题：特斯拉将现售车型第一笔付款下调至1000元 且不可退款）
特斯拉中国官网改变了自己的第一笔付款逻辑，将原先的 2 万元下调至 1000 元，且变更为不可退款不可转让。这原本是车主购买特斯拉车型的第一笔付款，也可以称为定金，此前这一笔付款的金额被定为 2 万元，且可以退款可以转让。
现已中国区发售的 Model 3/S/X 等三个系列都已经适用此定价逻辑，尚未开始供应的 Model Y 依然是 2 万元订金，可随时退款。
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