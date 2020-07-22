特斯拉将现售车型第一笔付款下调至 1000 元且不可退款

（原标题：特斯拉将现售车型第一笔付款下调至1000元 且不可退款）

特斯拉中国官网改变了自己的第一笔付款逻辑，将原先的 2 万元下调至 1000 元，且变更为不可退款不可转让。这原本是车主购买特斯拉车型的第一笔付款，也可以称为定金，此前这一笔付款的金额被定为 2 万元，且可以退款可以转让。

现已中国区发售的 Model 3/S/X 等三个系列都已经适用此定价逻辑，尚未开始供应的 Model Y 依然是 2 万元订金，可随时退款。